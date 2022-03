To dømt til seks års fengsel for bedrageri

To utenlandske menn er dømt til seks års fengsel for et av norgeshistoriens største bedragerier. En bedrift i Stavanger ble svindlet for 120 millioner kroner.

De dømte er en 30 år gammel israelsk/italiensk statsborger og en 29 år gammel italiensk statsborger. Dommen falt i Stavanger tingrett onsdag, melder Aftenbladet.

Politiet mener at de to mennene spilte sentrale roller da energiselskapet Edison, som har lokaler i Stavanger, ble lurt for mange millioner kroner høsten 2019. Dette gjennom et såkalt direktørbedrageri, der de tiltalte utga seg for å være direktøren i det italienske morselskapet Edison S.p.A.

Aktor Rune Gjertsen la ned påstand om at begge de to tiltalte skulle dømmes til ni års fengsel. Bedrageriet anses som grovt dels grunnet det høye beløpet og dels fordi det har pågått over tid og hatt et organisert preg.

Retten fant det bevist at de tiltalte var skyldige og skulle domfelles for grovt bedrageri, men mente ikke det var tilstrekkelig bevist at bedrageriet ble utført som et ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Ytterligere to menn i Israel er også siktet i saken, har Aftenbladet tidligere skrevet. Disse er ikke begjært utlevert. I alt skal gruppen ha greid å svindle Edison Norge for totalt 150 millioner kroner. Selskapet kontaktet politiet 10. oktober 2019.