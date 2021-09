Netflix kjøper Roal Dahl Story Company

Oppkjøpet skal være det største for strømmetjenesten.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Etter tre års samarbeid om å lage animasjonsserier fra Roald Dahls univers melder Netflix onsdag at de kjøper Roald Dahl Story Company.

Bloomberg omtalte tidligere onsdag at strømmetjenesten var i samtaler om salg. Nyhetsbyrået skriver at Netflix har gjort færre enn ti oppkjøp det siste tiåret, og dette skal være det største for strømmetjenesten.

Filmskaperne Taika Waititi og Phil Johnson har jobbet med serie basert på «Charlie og sjokoladefabrikken», og Waititi utvikler en serie om Ompa Lumpaene, skriver Netflix i meldingen.

De opplyser også at de samarbeider med Sony og Working Title om en nyinnspilling av «Mathilda The Musical» med Emma Thompson og Lashana Lynch, ifølge meldingen.

– Disse prosjektene har åpnet øynene våre for et mye mer ambisiøst prosjekt, å skape et unikt univers på tvers av animasjons- og spillefilmer, TV, publikasjoner, spill, oppslukende opplevelser, teater, forbrukerprodukter med mer, skriver strømmetjenesten.

Avtalen om de pågående prosjektene hadde en prislapp på mellom 500 og en milliard dollar, da den største noensinne i barn og familie-universet, ifølge Bloomberg.

Netflix trekker frem at de «jobber for å presentere disse tidløse fortellingene for flere seere i nye formater, samtidig som vi vil beholde den unike atmosfæren».

– Disse fortellingene og budskapene om unge menneskers styrke og muligheter føles like, om ikke enda mer, relevante i dag, står det i pressemeldingen.

Roald Dahl Story Company eier rettighetene til alle Roald Dahls fortellinger, som blant andre «Heksene» og «SVK». Forfatteren selv døde i 1990, 74 år gammel.