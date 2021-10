Én dags sykefravær gir 2.000 kroner i bonustrekk

Diskriminering av kronisk syke og gravide, mener LO-profil. – Det har jo ikke vært spesielt heldig under pandemien, sier Tess-ansatt.

ORDKNAPP: Tess-sjef Erik Jølberg ønsker hverken å la seg intervjue om tilstedebonusen eller svare på skriftlige spørsmål fra E24. Vis mer

Onsdag varslet Tess-sjef Erik Jølberg helomvending:

Fagorganiserte skal likevel få utbetalt bonuser og andre goder på lik linje med øvrige ansatte, kunngjorde han, etter hard kritikk og press fra storkunder etter mandagens avsløring.

Detaljene er fortsatt uklare, men forutsatt at dagens Tess-ordninger ligger fast, kan tariff-ansatte blant annet se frem til ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og arbeidsklær.

Det vil også bety en ekspandering av tre bonusordninger – der særlig den ene, en såkalt tilstedebonus, har vært omdiskutert internt.

Økte bonustrekket under pandemien

Tilstedebonusen har i flere år gitt ansatte en kvartalsvis utbetaling på 3.000 kroner – så lenge de har null fraværsdager.

ØKTE BONUSTREKKET: Siden 2012 har Tess-ansatte fått 1.500 i bonustrekk per fraværsdag. Dette dokumentet fra november 2020 varsler en økning til 2.000 kroner. Vis mer

Hvis ansatte derimot har fravær, for eksempel ved sykdom, har de fått bonustrekk på 1.500 kroner per dag, viser interne dokumenter.

Ordningen har eksistert siden 2012, opplyser Tess i en internmelding, og ansatte har fått kommunisert at den har vært «et vellykket virkemiddel for å få ned sykefraværet».

Erik Jølberg bekrefter til E24 at ordningen ble beholdt gjennom coronapandemien, og at den fortsatt gjelder.

4. november 2020, samtidig som en ny corona-smittebølge utløste nye nedstenginger i Norge og Europa, varslet Tess at «fraværstrekket endres til kr. 2.000 pr. fraværsdag».

Bonustaket ble samtidig økt med en tusenlapp, og selskapet presiserte at man ikke fikk bonustrekk ved coronasmitte eller karantene.

Reagerer: – Diskriminerende

– Dette er så feil, og veldig gammeldags. Her viser arbeidsgiver mistillit til sine ansatte, sier nestleder Lena Reitan i LO Handel og Kontor til E24.

– Det kan være forskjellige grunner til at folk er borte fra jobben, som de ikke kan lastes for.

Noen har for eksempel kroniske sykdommer, mens gravide kvinner kan få helseutfordringer som gjør det umulig å jobbe i perioder, påpeker Reitan.

– Da er det uheldig å ha en ordning som kun belønner de som er friske og raske, sier hun.

– Er det diskriminerende?

– Ja visst er det diskriminerende.

– Og det er faktisk ikke alltid det er så smart å møte syk på jobb heller, noe pandemien har lært oss en del om, fortsetter Reitan.

– Føler de må møte selv om de er syke

Ansatte i Tess har opplevd det som problematisk at full bonusutbetaling forutsetter at man aldri har fravær, ifølge tre personer som jobber der.

– Tilstedebonusen har for så vidt fått ned sykefraværet, men dette har jo to sider: Ansatte føler de må møte på jobb selv om de er syke, og så sitter man plutselig og snufser alle sammen. Det har jo ikke vært spesielt heldig under pandemien, sier en nåværende Tess-ansatt.

Han har bedt E24 om å ikke få navnet sitt på trykk, av hensyn til sin arbeidssituasjon.

– Jeg har selv måttet ta fraværsdager, og det skal ikke mange dagene til før hele bonusen er borte, sier han.

Jølberg avslår å svare

Erik Jølberg er forelagt alle uttalelser fra personen og kritikken fra LOs nestleder i denne saken. Han har siden tirsdag avslått å svare på skriftlige spørsmål om tilstedebonusen, men E24 fikk tak i ham på telefon torsdag.

– Denne bonusen er begrunnet tidligere, slik at jeg synes ikke det er riktig å kommentere den ut over det som tidligere er sagt og skrevet, sier Jølberg.

– Noen av dine ansatte synes det er problematisk at de må jobbe selv om de er syke for å ikke risikere bonustrekk?

– Har du ikke snakket med noen som synes det er hyggelig å få en ekstra belønning fordi de er friske?

– Har du noen betenkeligheter med å frata ansatte bonus hvis de ikke møter syke på jobb under en pandemi?

– Den bonusen ble etablert for mange år siden, og den har fungert greit i de senere årene, også gjennom pandemien, sier Tess-sjefen.

– LO Handel og Kontor kaller bonusen diskriminerende overfor kronisk syke og gravide som ofte har høyere fravær?

– Ingen kommentar. Nå sier jeg takk samtalen.

Forstår Jølberg

Fredag supplerte Jølberg med en kort e-post til E24:

«Jeg sjekket litt internt her på TESS-huset [hovedkontoret i Lier, red.anm.] hvor vi har ca. 200 arbeidsplasser. Vi hadde ingen som ble smittet internt på jobben og det kan tilføyes at ca. 10 % av de ansatte hadde hjemmekontor, og blant de var dessverre sykefraværet høyere enn gjennomsnittet.»

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne sier han forstår Tess’ intensjon med tilstedebonusen, men mener den også har problematiske sider.

– Sykefraværet er generelt høyt i Norge, og det er ingen tvil om at det gir bedriftene en del utfordringer. Det er en del fravær som garantert ikke alene er knyttet til helseutfordringer, og det er grunn til å tro at noe av det skyldes gunstige ordninger, sier Ingvartsen til E24.

– Da kan dette være et virkemiddel som gjør at folk strekker seg lengre for å være på jobb. Samtidig kan nettopp dét være risikabelt, spesielt i en pandemi, sier han.

Han påpeker også at slike bonuser vil slå ulikt ut for ansatte, avhengig av helsetilstanden deres.

– Folk som rammes av alvorlige sykdommer er jo hundre prosent uforskyldte i det. Er det da rettferdig at de blir trukket penger når de har helt gyldig grunn til fraværet? Det er jeg usikker på, sier Ingvartsen.