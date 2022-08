HBO- og Discovery-tjenester slås sammen til én

Strømmetjenestene HBO Max og Discovery+ blir slått sammen til én. I USA skjer det neste sommer, mens Norge og resten av verden står for tur i 2024.

Discovery+ er en populær strømmetjeneste. Den har samme eier som HBO Max, og nå slås de to sammen til én plattform.

NTB-Alexander Vestrum

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

David Zaslav, toppsjefen i det sammenslåtte selskapet Warner Bros. Discovery, kunngjorde endringen da han la fram andrekvartalsresultatene torsdag, melder NBC News.

Den sammenslåtte tjenesten har foreløpig ikke fått noe navn.

På verdensbasis har de to tjenestene sammenlagt 92 millioner abonnementer, ifølge kvartalsrapporten. Warner Bros. Discovery håper å komme opp i 130 millioner abonnenter i 2025.

Selskapet vurderer også en gratis, reklamefinansiert versjon av den sammenslåtte strømmetjenesten, ifølge Zaslav.

Slått sammen

I mai i fjor ble det kjent at den amerikanske telekom-giganten AT&Ts innholdstjeneste WarnerMedia slås sammen med Discovery. Det uttalte målet var å skape en ny strømmegigant som kan konkurrere med Netflix og Disney+.

Discovery står bak strømmetjenesten Discovery+ og er i Norden eier av TV Norge, Fem og Max. CNN og HBO er eid av WarnerMedia.

Kan ha over 1 million norske kunder

Ifølge anslag hentet inn av det norske bransjenettstedet Kampanje i mai i år har det sammenslåtte selskapet over 1 million kunder.

– Vi kommenterer ikke lokale abonnementstall, sa norgessjef Espen Skoland i Warrner Bros. Discovery til nettstedet.

Har fått spørsmål

Etter innholdet på kundestøttesidene å dømme har det vært et vanlig spørsmål fra abonnementer på de to ulike strømmetjenestene hva som kommer til å skje framover.

På spørsmål om HBO Max og Discovery+ kommer til å tilbys som en pakke, svarer førstnevnte slik:

«Vi starter et nytt eventyr, og utforsker derfor mulighetene for å tilby et nytt tilbud til glede for fans av begge de to strømmeplattformene. Vi har ingen informasjon vi kan dele om pakker på dette tidspunktet. Følg med her de neste månedene for å få med deg oppdateringer.»