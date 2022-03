Norcem-fabrikker midlertidig nede – ukrainere kom seg ikke på jobb

Krigen i Ukraina og vedlikeholdsarbeid bidrar til at selskapet kan få problemer med å levere nok sement.

Norcems sementfabrikk i Brevik Vis mer

Saken oppdateres...

– Vi er kommet i en situasjon hvor krigen i Ukraina påvirker hele leveransekjeden, med nye utfordringer og problemstillinger som oppstår hver dag som følge av krigen og konsekvensene denne har for tilgangen på nødvendige innsatsfaktorer, sier administrerende direktør John Sunde i Norcem.

Konsekvenser av krigen og vedlikehold på de to fabrikkene i Kjøpsvik i Nordland og Brevik i Telemark bidrar til at fabrikkene ikke er operative per i dag.

Krigen stoppet ukrainere

Mangel på ukrainske arbeidere som følge av krigen er en av årsakene til at vedlikeholdsarbeidet er forsinket, opplyser Sunde til E24.

– Det var en underentreprenør som hadde en oppgave på kritisk linje i vinterrevisjonen av Brevik-fabrikken brukte ukrainske arbeidere, sier Norcem-sjefen.

Det planlagte vedlikeholdsarbeidet tar normalt tre uker, ifølge selskapet.

Kjøpsvik-fabrikken har samtidig fått havari på en sentral motor, noe som har ført til en rekke forsinkelser på oppstarten, opplyser Norcem.

Sunde ønsker ikke å gå ut med hvilke innsatsfaktorer det er utfordringer med. Selskapet har per nå ikke noe estimat på hvor mye dette vil koste Norcem, ifølge Sunde.

Kan bli tomt for sement flere steder

Alle Norcems 21 sementterminaler rundt om i Norge kan bli påvirket av fremover, ifølge selskapet.

– I perioder kan det hende det vil være tomt for sement ved noen av våre terminaler. Det er usikkert hvor mange og akkurat hvilke det vil gjelde, sier Sunde til E24.

Han legger til at det ikke er helt uvanlig at det kan være tomt ved enkelte terminaler, men at dette man ser nå er et større omfang enn normalt.

– Vi jobber intenst for å få de to fabrikkene opp å gå, og vil kunne si mer om omfanget innen ganske nær fremtid.

Norcems kunder blir fulgt opp regionsvis med mer konkret informasjon så langt det lar seg gjøre, ifølge selskapet.