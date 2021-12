– Som å treffe en betongvegg

På restaurant- og afterskistedet Gaiastova i Hafjell er det lite optimisme å spore etter snart to år med pandemi. Full skjenkestopp i julen er en festbrems for bransjene som lever av alkoholservering.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– På et følelsesmessig plan er det som å treffe en betongvegg. Finansielt sett er det nesten så det tar livet av oss, sier Steffen Eggesvik.

Det er hans ærlige svar på hvordan det går på Gaiastova, Hafjells store afterski-anlegg.

De 2500 kvadratmeterne med barer, restaurant og lounge er stort sett tomme. Kun to av potensielt 5000 gjester sitter inne i lokalet.

Eggesvik tok over driften fra faren i 2016. Det er hans arv nå. Og den vil han bevare. Men full skjenkestopp i julen etter nærmere to år med pandemi, gjør situasjonen mørk.

Normalt sett håver Gaiastova inn fire millioner kroner i romjulen. Slik det ser ut nå vil kanskje rundt 200.000 kroner komme inn i løpet av de neste ukene. De nye tiltakene fra regjeringen betyr praktisk talt nedstenging for utelivsbransjen.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. For oss blir dette det tredje driftsåret som blir ødelagt av pandemien, sier han.

– Hele bedriften er basert på vintersesongen som løper fra romjul til påske. I løpet av totalt 26 driftsdager i den perioden tjener vi inn det som skal dekke alle kostnader resten av året.

Les også Utelivsgiganter stenger utesteder

Steffen Eggesvik tok over driften av Gaiastova på Hafjell etter faren i 2016. Han kjemper nå for at afterski-stedet skal overleve. Vis mer

Et sår som ikke gror

Støtteordningene til næringslivet har så langt reddet restaurant og afterski-bedriften. Eggesvik har mottatt 1,3 millioner kroner i offentlig krisestøtte.

– Det hjelper, men samtidig er det som et slags plaster. Og når såret ikke gror, så blir det verre, sier han.

Han mener den nye kompensasjonsordningen treffer dårlig. For hans drift er sesongbasert, og da hjelper det ikke med krisehjelp som ikke vektlegger store periodetap. Hele 95 prosent av omsetningen kommer fra vintersesongen.

– Samtlige i vår bransje forstår bakgrunnen for kontaktredusering i en pandemi. Det er like fullt prinsipielt galt og urettferdig at vi som en solid og profitabel bedrift, får driftsgrunnlaget maltraktert av politiske vedtak, uten at vi mottar kompensasjon. Vi bidrar hvert år med enorme summer inn til fellesskapet, og får nå bare smuler og lykkønskninger tilbake, sier Eggesvik.

Eggesvik er sliten etter to år med pandemi og konstante permitteringer. Stabben er kuttet fra 80 til 7 personer. Vis mer

– Og som bedriftsleder er det veldig viktig å kunne være trygg på å tilby folk solide arbeidsplasser. Det falt helt bort i fjor vinter hvor det var flere runder med permitteringer, sier han.

Eggesvik bruker flere måneder på å rekruttere ansatte til Gaiastova. Det er kompetanseflukt i servicebransjen. Folk finner seg heller jobber andre steder.

– For min del personlig er det tunge greier å stå i. Det unner jeg ingen. Hvis vi kunne ha eliminert noe av den usikkerheten finansielt og fått vite om lønnsstøtteordningen raskere, så hadde vi vært langt lykkeligere for å ta vår del av dugnaden, sier han.

Fredag kveld presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum den midlertidige lønnsstøtteordningen. NHO og Virke er blant aktørene som har kritisert ordningen for å være for lite fleksibel. Intervjuet med Eggesvik ble gjort før ordningen ble presentert.

Les også Har besøkt 100 bedrifter: – Var vel ingen som håpet at dette skulle skje

Det var «apokalypse-stemning» ved første nedstenging, mener Eggesvik. I julen er kun et område på det 2500 kvadratmeter store lokalet åpent for servering. Vis mer

Kanselleringer på løpende bånd

Lenger opp i veien fra Gaiastova ligger Pellestova – et hotell med tilhørende restaurant.

– Vi går en veldig usikker tid i møte, sier daglig leder Per Christian Nilseng.

Han opplever avbestillinger, spesielt av julebord og konferanser.

– Alt er borte, og gjester flytter besøket fremover i tid. Vi er normalt fullbooket hver jul, men nå tikker flere gjester seg vekk, sier Nilseng.

Hafjell er en kjent vinterdestinasjon med 30 nedfarter og 19 skiheiser. Vis mer

Rundt 20 til 30 prosent av omsetning på Pellestova kommer fra alkoholservering. Nå som alkoholen er vekk, er det mange som kansellerer besøket.

– Det har veldig mye å si. Den siste uken har vi hatt avbestillinger til en verdi av en halv million, sier Nilseng.

Irene Lien er daglig leder på Hafjell Hotell. Hun frykter nå at ansatte ikke vil komme tilbake til serviceyrket dersom det blir en ny permitteringsrunde. Vis mer

– En tragedie

– Nei, nå er det stusslig her, sier daglig leder Irene Lien på Hafjell Hotell nede i Øyer sentrum. Hun viser oss inn i hotellets peisestue, hvor kun to gjester er å se.

– Det er en tragedie det som skjer nå, og spesielt for afterski og restauranter. Andre året på rad. Det er helt krise, sier hun og sukker.

En svær elg henger på veggen, og en lysekrone formet som gevirer lyser. Hafjell Hotell har stått siden 1979, og Lien har vært daglig leder i ni år. Julesesongen er viktig for hotellet, og i en normal jul kan Lien ha rundt 200 gjester til bords daglig.

– De kommer ikke i år og de kom heller ikke i fjor, sier hun.

Barskapene er tomme på Hafjell Hotell. Ekstra drikkevarer uten alkohol er bestilt inn. Vis mer

Lien er lei av at restriksjonene går hardest utover hotell- og restaurantbransjen. Hun frykter for at de ansatte ikke vil komme tilbake til serviceyrket dersom det blir en ny permitteringsrunde.

– De som jobber i dette yrket, gidder snart ikke mer, sier hun.

Det samme hørte E24 fra restaurant- og bareiere i Drammen tirsdag.

Hafjell Hotell ligger i Øyer sentrum. Det lille hotellet har 53 rom og leier også ut hytter i nærområdet. Til sammen har de 1500 sengeplasser. Vis mer

Les også Bartender: Var det ikke nå det skulle bli bedre, Jonas?

Pyton med permittering

Ved sist nedstenging ble kokkene på Hafjell Hotell gode til å snekre gulv, og servitørene til å male.

– Vi ønsker å sette folk til annet arbeid for at dem ikke skal bli nødt til å bli permittert. Å permittere folk er pyton før jul, sier Lien. Totalt 50 til 60 personer er tilknyttet driften i hotellet.

Situasjonen diskuterer hun med datteren som driver Angst bar i Oslo. For henne er det verre, mener Lien, fordi hun har måttet stenge helt ned.

Irene Lien er mer bekymret for datteren som drive Angst bar i Oslo. Hun har måttet permittere alle de ansatte, og står nå i fare for å måtte permittere seg selv. Vis mer

– Hun har permittert alle utenom seg selv, men kommer også til å permittere seg selv dersom det er nødvendig. Det er krise, og jeg tenker på alle dem som har beregnet at de skal jobbe i julen. Man er jo bare dritt lei, sier Lien.

– Vi har lidd nok vi nå, og skal vi komme oss opp igjen på beina, må det komme en ordentlig støtteordning som fungerer, som ikke krever underskudd både i november og desember, og som gjør at vi får nok til å holde oss på beina, sier hun.

Hafjell Hotell har hatt en omsetningssvikt på 14 millioner. Likevel synes Lien mest synd på afterskisteder som Gaiastova, og spesielt Eggesvik som står midt oppe i det.

Det er ikke mange gjestene å spore på Hafjell idet E24 besøker den ellers populære vinterdestinasjonen. Vis mer

Ser stygt ut

Noen kasser med jægermeister står bak bardisken på Gaiastova. De har stått der siden mars 2020. Før pandemien hadde Eggesvik rundt 80 ansatte i vintersesongen. Nå er det syv personer som jobber der totalt i julen.

– Mange ansatte har byttet bransje. De har blitt selgere, flyttet til utlandet eller startet takeout-restauranter. Bransjen som helhet opplever en stor lekkasje, sier Eggesvik.

– Har du troen på at utelivsbransjen skal komme seg etter pandemien?

– Ja, jeg er naturlig optimist. Vi som driver med dette, elsker det jo. Vi vil fortsette. Det er en livsstil, sier han.

Eggesvik har brukt tiden på å pusse opp Gaiastova. Et stort type «Hollywood»-skilt skal plasseres utenfor afterski-stedet ved slåslombakkene. Vis mer

Et tredimensjonalt Gaia-skilt er i ferd med å bli malt og skal settes utenfor terrassen for å lokke folk i skibakken inn. De siste månedene har de ansatte brukt tiden til å pusse opp.

– Vi prøver å holde stemningen oppe, men det er trauste greier, sier Eggesvik.

– Det er fint at politikerne føler med oss, men det er på tide at de legger forholdene til rette og gir oss forutsigbarhet. Spesielt for sesongbedrifter som oss, sier han.