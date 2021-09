En av seks kabinansatte i USA rapporterer om vold: – Jeg trodde jeg hadde sett alt

Trusler, trakassering og vold mot kabinbesetningen om bord på fly har økt betraktelig i USA siden pandemien startet.

For mindre enn 50 minutter siden

FAA (Federal Aviation Administration) i USA melder om en enorm økning i det de beskriver om uregjerlige passasjerer om bord på flyginger det siste året.

Med uregjerlige menes det passasjerer som trakasserer, fysisk og verbalt angripe eller truer kabinbesetningen.

Et eksempel CNN trekker frem er en hendelse om bord på et Southwest fly, hvor en ansatt i kabinbesetningen ble angrepet av en passasjer og fikk slått ut to tenner.

En kabinansatt forteller til CNN at trakassering og voldelige hendelser før tilhørte sjeldenhetene. Slik er det ikke lenger.

– Vi er fysisk, psykisk og emosjonelt utslitt, sier den kabinansatte til CNN.

Enorm økning

Siden 2012 har etterforskningen av hendelser om bord på fly økt, men 2021 ser så langt ut til å bli et rekordår.

Overfylte kabiner og trangere seteplass ble sett på som hovedgrunnen til innrapportere hendelser i 2012.

I år derimot, er det store indikasjoner på at det er pandemien som er hovedgrunnen til den eskalerende utryggheten for kabinansatte.

I 2019 etterforsket FAA 146 hendelser om bord på fly. Så langt i år har de etterforsket 727.

En spørreundersøkelse gjennomført av fagunionen til kabinansatte i USA bekrefter den dystre statistikken.

85 prosent av kabinansatte svarte at de hadde håndtert en uregjerlige passasjerer det siste året.

61 prosent svarte at de hadde blitt utsatt for sexistiske, rasistiske eller homofobiske kommentarer, og hele 17 prosent hadde blitt utsatt for fysisk vold.

– Jeg trodde jeg hadde sett alt. Men det jeg har sett, hørt og opplevd siden pandemien startet er noe jeg aldri trodde jeg kom til å gjøre, sier en annen kabinansatt CNN har pratet med.

Pålagt å bruke munnbind

Flere kabinansatte forteller til CNN at aggressive og kranglete passasjerer eskalerte etter at munnbind-påbudet ble innført på flyginger.

I en pressemelding sendt 19 august i år, fra fagforeningen til kabinansatte i USA, kom det frem at blant 3889 rapporterte hendelser på flyginger, handlet 2867 tilfeller om passasjerer som nektet eller motsatte seg å bruke munnbind som kjerne til konflikten.

– Å bruke munnbind i USA handler ikke om folkehelse, det har blitt et politisk spørsmål, uttalte en kabinansatt til CNN.

Holdningskampanjer og strengere straffer

I Januar 2021 ble det innført strengere straffer hvis passasjerer oppførte seg aggressivt, trakasserende eller truende mot kabinansatte.

Nå kan brudd på dette straffes med bøter opp til 35 000 dollar, som tilsvarer over 300 000 norske kr, eller fengselsstraff.

FAA har også lasert en holdningskampanje for å få passasjerene til å oppføre seg om bord på flyginger og respektere kabinbesetningen.