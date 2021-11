Hurtigruten tapte 639 millioner kroner

Har nå et tap på nær 1,9 milliarder kroner i årets tre første kvartal.

Publisert:

Hurtigruten tapte 63,6 millioner euro i tredje kvartal, viser kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag kveld. Beløpet tilsvarer knappe 639 millioner kroner.

Til sammenligning var tilsvarende tap på 43,7 millioner euro på samme tid i fjor.

Til og med utgangen av september har selskapet nå et tap på nær 1,9 milliarder kroner totalt. Dette føyer seg et tap på 1,7 milliarder kroner i 2020.

Rapportert egenkapital ved utgangen av september var minus 2,94 milliarder kroner, sammenlignet med minus 1 milliard kroner ved utgangen av 2020. Endringen skyldes netto tap.

Merker corona

At det ville komme røde tall var varslet. Tidligere denne måneden la Hurtigruten frem en oppdatering til markedet der det kom frem at rederiet hadde et negativt driftsresultat (ebitda) på 25,6 millioner euro i årets tredje kvartal. Ifølge selskapet lå mer markedsføring bak det negative resultatet.

Inntektene gikk samtidig opp til 61,6 millioner euro - det vil si 618 millioner i norske kroner - i kvartalet, opp fra 590 millioner kroner på samme tid i fjor.

Corona-pandemien fortsatte å preget Hurtigruten i tredje kvartal, melder selskapet.

Rekordhøy booking

Samtidig melder selskapet om rekordhøy booking, sammenlignet med før pandemien.

Bestillinger for 2022 er, per 8. november 2021, 15 prosent høyere sammenlignet med samme periode for to år siden og er en all-time high sammenlignet med prepandemiske nivåer.

Innen den første uken i januar forventer Hurtigruten å ha tretten, av totalt femten, skip tilbake i drift.

I juli i år gjenopptok Hurtigruten full drift på strekningen mellom Bergen og Kirkenes.