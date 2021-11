Nordmenn trosser coronafrykten: – Det virker som om reiselysten er der

Det muterte sørafrikanske coronaviruset sender flyaksjer hardt ned fredag. SAS, Norwegian og Flyr merker foreløpig lite endringer i etterspørselen.

Et SAS-fly går inn for landing på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Europeiske flyaksjer faller som en sten fredag på frykten for at et mutert coronavirus skal spre seg fra Sør-Afrika, og igjen føre til en nedstengning verden over.

Frykten later imidlertid til å ha mindre effekt på billettbestillingene til SAS, Norwegian og Flyr, som primært har Norge og Europa som reisemål.

E24 har spurt de norske flyselskapene om de gjør tilpasninger i kapasiteten, og hvorvidt de allerede registrerer endringer i kundeatferden.

– Vi er på vei inn i lavsesongen, men har ikke registrert noen dramatiske endringer i bookingbildet, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

– Vi har notert oss noen reservasjoner mot å bestille til steder som er nedstengt akkurat nå, mens til destinasjoner i for eksempel Spania er interessen fortsatt stor.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman, Norwegian. Vis mer

Han legger til at Norwegian har mange tilbud ute nå i forbindelse med Black Friday, og at responsen på disse er god.

– Det virker som om reiselysten er der til tross for pandemien, sier Tuman.

Les også Nakstad om den nye virusvarianten: – Vanskelig å unngå

Torsdag ble det kjent at en rekke flyselskaper, blant annet British Airways, stanser sine flyginger til Sør-Afrika, samtidig som at Storbritannia nekter innreise fra seks afrikanske land.

Fredag varsler også EU forslag om å stanse all flytrafikk fra sørlige Afrika. Flere europeiske land, som Tyskland og Italia, nekter allerede innreise fra flere land i regionen.

Reiseråd viktigst

Pressesjef John Eckhoff i SAS mener det er for tidlig å si hvorvidt spredningen av det sørafrikanske viruset vil slå inn i bookingen.

– Kundene booker fortsatt tettere opp mot avreise enn før pandemien og reisemønsteret er derfor vanskeligere å forutsi, sier Eckhoff til E24.

Han legger til at det primært er myndighetenes reiseråd og ulike lands innreiserestriksjoner som i størst grad påvirker etterspørselen etter flybilletter under pandemien.

Pressesjef John Eckhoff, SAS. Vis mer

Dette støttes av Norwegian.

– Fra tidligere i pandemien vet vi at myndighetspålagte restriksjoner kan ha innvirkning på kunders reiselyst og -evne, og at bestillinger kommer tilbake så snart restriksjoner er fjernet, sier Tuman.

Følger med

Norwegian-toppen anbefaler kunder som ønsker fleksibilitet å booke billettyper som er tilpasset dette behovet.

Flyselskapet har også forlenget tilbudet om en gebyrfri endring av billetter som i utgangspunktet ikke er fleksible.

– Vi har hatt en konservativ tilnærming til vintersesongen, og sånn det ser ut nå vil vi fly de rutene vi har planlagt å fly og som vi har for salg. Dette er naturlig nok noe vi følger med på hele tiden, sier Tuman.

Nærmere avreise

Nykommeren Flyr følger også myndighetenes reiseråd og tilpasser seg disse, opplyser kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til E24.

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes, Flyr. Vis mer

– Vi følger nøye med på utviklingen særlig på de forskjellige destinasjonene vi flyr til. Vi vil til enhver tid, som vi også har gjort til nå, ha en agil tilnærming til rutetilbudet og gjøre de endringene vi ser er nødvendige, sier Svanes.

Hun bekrefter også som sine kolleger at reisende booker tett mot avreise.

– Vi ser fortsatt en tendens til at reisende har kort bookinghorisont, som nok skyldes både oppblomstringen av covid-19 flere steder og at vi er inne i en periode med influensa og forkjølelser, sier kommunikasjonsdirektøren.

Fall på børs

Nyheten om det sørafrikanske viruset er dårlig nytt for en flybransje som allerede sliter med å komme seg på beina etter coronapandemien.

Vintersesongen er normalt lavsesong, og en periode der flyselskapene taper penger. Nylig stengte også Østerrike, en populær destinasjon for skiturister, helt ned for en periode på ti dager.

Like etter gikk forsikringsselskapet Tryg ut og advarte nordmenn om å reise på ferie til utlandet, da situasjonen forble uoversiktlig, og man kunne risikere å stå coronafast.

Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober, og Utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommet med nye anbefalinger.

Mens flere internasjonale flyaksjer, opgså europeiske, faller over ti prosent fredag - er SAS ned 6,9 prosent like før klokken 14.00, Norwegian ned 8,5 prosent og Flyr ned 4,5 prosent på Oslo Børs.

Langdistansenykommeren Norse Atlantic Airways, som ikke vil være på vingene før i mars, er på sin side ned rundt 3,6 prosent.

Les også Flyaksjer i hele Europa faller

Les også Norse ønsker seg Gatwick, men må finne seg i å stå på venteliste