Tidligere taxisjåfør reagerer på rødgrønn kritikk av ny reform: Mener Vedum støtter etablerte privilegerte drosjeeiere

Tidligere taxisjåfør og taxigründer mener Vedum og de rødgrønne partiene kritiserer taxireformen før den har fått virke som den skal. Partilederen står på sitt.

Tidligere drosjesjåfør Roger Pettersen ser utover et hav av taxier som står utenfor Oslo sentralbanestasjon fredag. Han mener reformen er viktig, og at den egentlig burde ha kommet tidligere Vis mer byoutline Harald Christian Hoff / E24

Norge har fått en eksplosiv vekst i nye taxiløyver etter at regjeringens taxireform trådde i kraft i november.

Spesielt Oslo har høy vekst med 51 prosent økning i løyver siden den nye reformen, og flere nye selskaper har etablert seg i hovedstaden.

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet reagerte på utviklingen, og sa til E24 at de ville forandre reformen. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at «regjeringen har sammen med Frp ødelagt hverdagen til tusenvis av norske drosjesjåfører».

Tidligere drosjesjåfør og taxigründer Roger Pettersen er dypt uenig med Vedum. Han har kjørt taxi i over 10 år og er i dag daglig leder i Økotaxi, en av utfordrende i markedet som ønsker reformen velkommen.

– Alt var virkelig ikke bedre før. Det var en pill råtten bransje slik den ble drevet før reformen, sier Pettersen som kjørte taxi i Oslo i rundt 25 år.

Taxireformen November 2020 Reformen har gjort det lettere å få taxiløyve og enklere å etablere seg som sjåfør. Det er ikke lenger krav til å være knyttet til taxisentral, og kommunens antall-regulering av taxier har blitt opphevet.

Det er krav til nye sjåfører at selskapet de kjører under er Brønnøysund-registrert, det er krav til god vandel for sjåfør, og at taxiturene loggføres. Sjåføren må ha hatt førerkort for personbil i to år, før man kan drive som drosjesjåfør. Det skal også være krav til at bilene skal på kontroll oftere enn vanlige personbiler

Krav til taksameter i taxien har fortsatt som før reformen.

Etter taxireformen har det frem til juli 2021 vært en økning på 51 prosent nye taxiløyver i Oslo. På landsbasis er tallet 38 prosent.

I Norge har reformen åpnet opp for at en rekke utenlandske selskap, blant annet Yango (Russland), Bolt (Estland) og Uber (USA).

Forsker ved transportøkonomisk institutt, Jørgen Aarhaug, har observert at mange nye appbaserte taxiselskap kjemper om markedsandeler og at disse har ført pisen på taxiturene sine ned. Kilde: E24 og regjeringen.no Vis mer vg-expand-down

Roger Pettersen har kjørt mye i Oslo og kommer seg frem. Han mener en må vente til etter pandemien før en ser effekten av reformen. Vis mer byoutline Harald Christian Hoff / E24

Han påpeker at sjåfører som ikke hadde løyve måtte låne en løyveeiers rettighet til å kjøre taxi, selv om de helst ville ha eget løyve å kjøre på. Pettersen sier at arbeidsvilkårene og lønnen var dårlig for disse, mens løyvehaver hadde store privilegier.

– De ansatte måtte ofte kjøre i mange år på luselønn før de fikk løyve. Drosjeeierne tok seg en prosent av provisjonen til sjåføren, samtidig som de var frigitt lønnsforpliktelser, sier han

Sjåfør-monopol

Han reagerer sterkt på uttalelsene til de rødgrønne politikerne. Spesielt liker han dårlig at de nå snakker om å reversere reformen som kom i november.

– Nå står de rødgrønne, med Vedum i spissen, skulder ved skulder med gamle privilegerte drosjeeiere og kaller det for en katastrofe bare fordi ansatte drosjesjåfører nå får lov til å starte opp med egen drosje.

Han mener det gamle drosjesystemet ble drevet med skjev maktfordeling og for høye priser.

– Når et løyve ble levert inn, så ble det gitt videre til neste på listen. Ventetiden kunne være 10 til 15 år. De hegnet om løyvesystemet som et gammelt laug fra 1700-tallet med monopolmakt.

– For tidlig å være så bastant

Pettersen er enig i at det er høy turbulens i markedet nå, men at dette er noe en må forvente når «et hundre år gammelt monopol» oppheves. Han påpeker at man må vente til markedet roer seg for å se resultatet.

Han får støtte av Erlend Eidsvoll, Norgessjefen i Yango. Selskapet er det nyeste av de appbasert taxiselskapene, og etablerte seg i det norske markedet i forrige uke.

Yango er et russisk taxiselskap som kom til Norge i juli. Selskapet er det siste blant nye appbaserte taxier som har kommet i landet. Vis mer byoutline Harald Christian Hoff / E24

– Drosjenæringen var veldig regulert og endringen som kom sent i 2020 begynner vi å se effekten av først nå. Vi har kun hatt om lag en måned med noe i nærheten av normal mobilitet i Oslo, sier han.

– Det er altfor tidlig å konkludere så bastant som det Vedum gjør, sier han.

Selskapet opererer via app med egen teknologi. Den skal gjøre det lett for kunder å bestille, og for sjåfører å navigere i byen.

– Vi opplever en stor interesse fra mange drosjesjåfører som ønsker å levere tjenesten vår. Det er utfordringer knyttet til modernisering, uansett bransje, men vi kan ikke stå stille og gjemme oss bak gamle politiske systemer. Derfor vil vi oppfordre alle, både politikere og andre, til å gi moderniseringen en sjanse, en reell sjanse.

Drosjenæringen er ødelagt

Partileder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet er enig i at det var problematisk i taximarkedet før reformen. Han er likevel bestemt på at reformen ikke har hjulpet.

– Drosjenæringen er på vei til å bli ødelagt. De tjener lite og jobber veldig mye, sier han.

– Min vurdering er at denne reformen forsterker problemene, i stedet for å forbedre dem. Mitt inntrykk, etter å ha snakket med enormt mange taxisjåfører og tillitsvalgte over hele landet, er at sjåførene er imot mye av det som skjer nå, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum under valgkampanje med Senterpartiet. Han tar Hurtigruten langs norgeskysten for å møte potensielle velgere: søndag skal han møte taxisjåfører ifølge programmet. Vis mer byoutline Christian Breidlid

Det er en rekke ting Vedum mener blir feil med reformen. Han mener den sittende regjeringen «var fartsblinde» da de gjennomførte den midt under pandemien.

– Vi må få mer ryddig forhold og vi må stramme inn. Den jobben vil vi begynne med så fort som mulig. Det sagt, så vil vi ikke gå tilbake til slik det var før. Forandringer har skjedd som vi må forholde oss til, sier Vedum.