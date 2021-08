Pfizer og Moderna skrur opp vaksineprisene

EU og dermed også Norge må betale mer for koronavaksinene fra både Pfizer-Biontech og Moderna, viser kontrakter som Financial Times har sett.

Kostnadene for vaksiner er noe høyere nå, ifølge Sveriges vaksinekoordinator. Vis mer byoutline Matthias Schrader/AP

Den amerikanske avisen Financial Times har sett deler av de siste leveringskontraktene mellom EU og vaksineselskapene Pfizer og Moderna. De viser at prisen per dose har økt.

Prisøkningen skjer mens Europa sliter med forstyrrelser i leveransene, samtidig som bekymringene for bivirkninger fra andre koronavaksiner, vedvarer.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström, som også sikrer Norge doser gjennom EU, bekrefter at prisen er økt i de siste kontraktene.

– Kostnaden er noe høyere. Men man skal ha med seg at det er en del forbedringer og modifiseringer som inngår, sier han til Dagens Nyheter.

Beskyttelse mot virusvarianter

Årsaken til prisøkningene er blant annet at kontraktene gjelder oppdaterte vaksiner, som skal beskytte mot både nåværende og fremtidige virusvarianter, påpeker han overfor avisen.

Helse- og omsorgsdepartementet i Norge påpeker at prisene vi betaler for vaksiner, er konfidensielle.

– Det er likevel viktig å nevne at de nye vaksineavtalene med Pfizer og Moderna inkluderer muligheten til å kjøpe oppdaterte mRNA-vaksiner mot nye virusvarianter, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc.

– Det er en stor styrke for Norge, med tanke på pandemiens uforutsigbare natur, der nye virusvarianter til stadighet dukker opp, tilføyer han i en uttalelse til NTB.