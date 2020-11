Stordalen til analytiker: – Jævla pessimist

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen og hotellinvestor Petter Stordalen har noe ulik oppfatning av hvor trygt det nå er å bestille utenlandsreise neste sommer.

OPTIMIST: Petter Stordalen mener folk er «drit lei» hjemmekontor og føler seg trygg på at reiselivet skal tilbake etter coronaen. – Det er et enormt savn etter å møtes. Vis mer byoutline Skjermdump fra Norges Banks webinar Finansiell fagdag

Publisert: Oppdatert: 23. november 2020 17:36 , Publisert: 23. november 2020 17:10

Den siste tidens oppløftende nyheter om covid-19-vaksiner markerer kanskje starten på slutten på coronapandemien.

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen, som følger markedet for næringseiendom, er imidlertid usikker på hvor lenge det er til reiselivsbransjen er helt tilbake.

Han fremhever at selv om en stor del av befolkningen skulle bli vaksinert til våren, er det ikke dermed sagt at det blir fritt frem for reising i samme slengen.

– Jeg tror det tar mer tid før politikerne i de forskjellige landene sier «ja, kom til oss, reis uten restriksjoner», uttalte Mortensen mandag, på et webinar i regi av Norges Bank.

Sentralbankens presseansvarlig Bård Ove Molberg spurte deretter Mortensen om han altså synes det er for tidlig å bestille ferie til København for neste sommer, noe DNB-analytikeren bekreftet.

Svaret fra Petter Stordalen, samtalens hovedperson, lød som følger:

– Jævla pessimist!

– Helt trygt

Det må nevnes at hotellinvestorens svar ble avgitt med et smil, men Stordalen og Mortensen hadde utvilsomt to ganske forskjellige oppfatninger av hvor sikkert det er at neste sommer blir bra for reiselivsnæringen.

– Det kommer til å være helt trygt å dra til København neste sommer, sa Stordalen.

– Vi tror sommeren blir bra og jeg tror enda mer på høsten. Ser man på hva prognosene sa for bare noen måneder siden, har de blitt gjort til skamme. Jeg har aldri vært så optimist siden starten på coronakrisen som jeg er nå.

Reiselivsinvestoren la samtidig til at «bra» i denne sammenheng må forstås som et relativt begrep, for eksempel en omsetning som er «kun» 25–30 prosent lavere enn normalen i 2019.

FÆRRE SLIKE: Petter Stordalen åpnet Villa Copenhagen i sommer. De neste årene kommer til å inneholde svært få nybygg av hoteller, tror han. Vis mer byoutline Fredrik Hagen

Nattsvart i november

Akkurat nå er ting imidlertid ganske så bekmørkt, påpekte Stordalen, som både eier den skandinaviske hotellgiganten Nordic Choice sammen med barna sine, reiselivsoperatøren Ving og en andel av cruiserederiet Hurtigruten.

– Det er fortsatt meget krevende. Jeg har fått en slags déjà vu-følelse, sa han til de tilhørende videokonferansedeltagerne, med henvisning til vårens lockdown.

For med smitteoppblomstring og coronaens «runde to» har reiselivet stoppet helt opp igjen.

– Mars, april og mai var helt jævlige. Juli var ok, og i august, september og oktober begynte vi å se visse muligheter, og så er det nattsvart i november.

Konkurser som vi aldri før har sett

Det mest utfordrende sier Stordalen er hvordan krisen påvirker så mange mennesker. Nordic Choice har permittert 7.500 ansatte – og har også sagt opp ansatte.

Og for næringen som helhet, kan det bli langt verre, frykter han. Dersom reiselivet opplever restriksjoner gjennom vinteren og våren – uten at de får ytterligere hjelp, vil bedrifter gå over ende.

– Vi kommer ikke til å se noen bølge av konkurser på denne siden av nyttår, men i 2021, om det ikke bedrer seg i løpet av mars og april, da kommer vi til å se en bølge av konkurser som vi aldri før i historien har sett maken til.

Og det vil ramme Choice også, til tross for at Stordalen er tydelig på at selskapet klarer seg nå og at de skal komme seg gjennom krisen.

– Men jeg kan ikke ha hoteller i København om det ikke er restauranter og andre reiselivsbedrifter der.

