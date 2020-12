Boreal fikk over to ukers forhåndsvarsel om revisjonen: – Dette kom ikke uventet

Allerede to uker før revisjonen som førte til seilingsnekt, fikk Boreal varsel fra Sjøfartsdirektoratet. – Det overrasket oss at ikke flere ting var gjort noe med, sier Sjøfartsdirketoratet.

ALVORLIG: Boreal har hatt en kaotisk uke etter at en tilleggsrevisjon fra Sjøfartsdirketoratet ga selskapet seilingsnekt. Vis mer byoutline Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Onsdag ettermiddag fikk rederiet Boreal seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet, etter at en tilleggsrevisjon avdekket flere alvorlige avvik.

Ifølge dokumenter E24 har fått innsyn i, ble Boreal varslet om tilleggsrevisjonen som førte til seilingsnekt allerede 27. november.

En intern e-postdialog 3. desember mellom Sjøfartsdirektoratet og Boreal viser at rederiet fikk velge mellom tre datoer innen en tidsramme på en uke.

Boreal bestemte deretter at tilleggsrevisjonen skulle falle på 16. desember, og var dermed klar over, og fikk muligheten til å forberede seg, før Sjøfartsdirektoratet utførte en en etterkontroll.

Kommunikasjonsdirektør Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier at dette er vanlig praksis.

– Ja, i den forstand at man prøver å legge til rette for at de rette personene i rederiet er tilstede når revisjonen gjennomføres. Selvfølgelig innen en viss begrenset tidsramme, sier Aarhus til E24.

Han forklarer at Boreal fikk en forhåndsvarsling fordi det ville gi dem mulighet til å forberede seg til revisjonen.

– Det viktigste for oss er at alt er i orden. Vi er ikke ute etter å ta dem for mest mulig feil, sier Aarhus.

Les også Seilte over 100 kilometer med defekt baugport: – Alvorligheten underkommunisert

Tidsløp – Dagen Boreal fikk seilingsnekt Tilleggsrevisjonen starter etter planleggingsdokumentet klokken 8.30 og er ferdig rundt klokken 15.00.

Mellom 15.30 og 16.00 informerer Sjøfartsdirketoratet Boreal om at tilleggsrevisjonen har ført til at de må trekke tilbake deres overordnede styringssertifikat. Dette fører til seilingsnekt for alle selskapets fartøy.

Klokken 20.55 har Sjøfartsdirektoratet et møte med næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og samferdselsministeren.

Klokken 21.50 leverer Boreal en plan til Sjøfartsdirektoratet som skal bevise at de tar avvikene på alvor.

Klokken 23.15 godkjenner Sjøfartsdirektoratet planen Boreal har lagt frem.

Ved midnatt får Boreal det overordnede styringssertifikatet tilbake og dermed oppheves seilingsnekten. Vis mer vg-expand-down

– Dette kom ikke uventet på Boreal

E24 har stilt spørsmål til Boreal Norge om de begynte å forberede en tiltaksplan allerede 3. desember etter å ha mottatt varsel fra Sjøfartsdirketoratet.

«Mye av arbeidet til tiltaksplanen var allerede påbegynt og implementert da vi mottok varselet om tilleggsrevisjonen», skriver kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge i en SMS til E24.

Fadnes skriver at «i etterkant av revisjonen hadde vi en konstruktiv dialog med Sjøfartsdirektoratet som medførte at vi kunne legge frem en plan som ble godkjent».

– Dette kom ikke uventet på Boreal, sier Aarhus til E24.

– Men det overrasket oss at ikke flere ting var gjort noe med, sier han.

Aarhus vil ikke utdype hva han mener med dette, og sier at han ikke kjenner til dokumentene godt nok, men at det kan være at Boreal har fokusert på feil ting eller at de har hatt for liten tidsfrist.

Les også Sjømatnæringen står fergefast

– Hadde det ikke vært tidskritisk, så hadde vi tatt det dagen etter, sier han. Vis mer byoutline Grethe Nygaard / Sjøfartdirektoratet

– Ingen form for politisk press

Rundt klokken 20.55 samme dag som Boreal fikk seilingsnekt, hadde Sjøfartdirektoratet et møte med næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og samferdselsministeren.

Aarhus forteller at statsrådene hadde interesse for å vite mer om revisjonen og tidsperspektivet i seilingsnekten.

– Vi opplevde ingen form for politisk press. De ville ha en orientering om hva som hadde blitt gjort og hva som kom til å skje videre. Det er viktig å få frem at vi var fornøyde med måten det ble stilt spørsmål, sier Aarhus.

Planen fra Boreal ble levert til Sjøfartdirektoratet klokken 21.50. Klokken 23.15 var planen blitt godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

På spørsmål om hvordan det kan ha gått så fort fra selskapet fikk seilingsnekt, til selskapet fikk tilbake tillatelsen, svarer Aarhus at det var på grunn av god bemanning.

– Vi hadde mange folk på jobb hele kvelden og som kjente saken godt. Så når planen kom gikk det relativt fort.

Han opplyser og om at Sjøfartsdirektoratet fikk «signaler» i form av et slags utkast fra Boreal, om den kommende planen tidligere på dagen.

– Dette gjorde at vi kunne behandle saken raskt, sier Aarhus.

– Jeg kan forstå hvorfor folk reagerer, men jeg håper folk ser nyansene og forstår at vi hadde mange ressurser på jobb den kvelden fordi dette er en sak som vi vet angår mange, sier Aarhus.

– Hadde det ikke vært tidskritisk, så hadde vi tatt det dagen etter, sier han.

Les også Alle Boreal-ferger stanset: – Avdekket alvorlig avvik

Publisert: Publisert: 18. desember 2020 18:20