Arbeidstilsynet bøtelegger Oslo kommune – men anmelder ikke

Oslo kommune får en bot på 900.000 kroner fra Arbeidstilsynet etter at ansatte måtte jobbe i et døgn i strekk, men slipper anmeldelse.

Oslo kommune har begått en lang rekke arbeidsmiljølovbrudd. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Bruddene vi fant er såpass omfattende og alvorlige at vi mener et slik gebyr er en riktig reaksjon, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet til NRK.

Oslo kommune har vært i Arbeidstilsynets søkelys i over et år. Tilsynet kan gi bøter på opptil 1,5 millioner kroner, men de fleste er langt mindre.

Kommunens egen etterforskning har funnet fram til over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven, hvorav 32.000 er såpass alvorlige at de er en fare for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har vurdert timelistene til 68 ansatte, og fant 221 lovbrudd.

Tilsynet vil imidlertid ikke politianmelde Oslo kommune.

– Bruddene har en alvorlighet som tilsier at gebyr er en riktigere reaksjon enn at vi går til en anmeldelse, sier Løvås.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen forteller til NRK at kommunen foreløpig ikke har bestemt seg for om de vil vedta boten.

Publisert: Publisert: 11. desember 2020 07:51

Her kan du lese mer om Arbeidstilsynet Oslo kommune