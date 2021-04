Varsler massesøksmål mot Sector Alarm og Verisure etter konkurransegebyr

På vegne av 400.000 kunder vil Alarmkundeforeningen gå til søksmål mot alarmselskapene etter Konkurransetilsynets gebyrer.

Sector Alarm er et av selskapene som er varslet saksøkt. Vis mer byoutline Terje Bendiksby/NTB

Alarmkundeforeningen skriver i en pressemelding at de i dag har sendt prosessvarsel til Sector Alarm og Verisure. De saksøker alarmselskapene på vegne av 400.000 kunder for det de beskriver som overfakturering av kunder i tidsrommet mellom 2011 og 2017.

Foreningens advokat, Jan Magne Langseth i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, antar at erstatningskravet vil ligge over en milliard kroner, ifølge meldingen.

Advokaten vil argumentere for at alle kundene til alarmselskapene hadde i tidsperioden automatisk blir part i saken.

– Et gruppesøksmål kan godkjennes av retten som søksmålsform når flere har likt eller tilnærmet likt krav mot samme motpart eller motparter. I denne saken har over 400.000 kunder kjøpt de samme produktene og betalt samme overpris til selskapene. Alle småkravene kan derfor slås sammen til ett, sier Langseth i meldingen.

På en pressekonferanse sier advokaten at det er første gang et slikt gruppesøksmål gjennomføres i Norge, men at det ikke er uvanlig i Europa.

– Det domstolen nå skal ta stilling til er om denne typen søksmål skal kunne føres i Norge, sier han.

Tre personer som startet søksmålsarbeidet

Leder i Alarmkundeforeningen, Frank Bredal, forklarer til E24 at de er tre personer som har gått sammen om å få til dette søksmålet. De ønsket å se at det ble noe av søksmålet før de inviterte flere med. Alarmkundeforeningen sin nettside ble tilgjengelig omtrent klokken 10 i dag, og der kan de som ønsker melde sin interesse.

– Forventer jo at det blir veldig mange flere medlemmer i løpet av dagen, sier Bredal, og legger til at det er 21 som har meldt sin interesse omtrent klokken 11.

Det er Therium Capital Management som garanterer for utgiftene til foreningen frem til en eventuell avgjørelse. Om søksmålet seirer i retten vil selskapet få tilbake pengene de investerte pluss en forhåndsgodkjent risikopremie.

– Vi har gjort en grundig vurdering av materialet, og konkludert med at dette er en sak der det er større sannsynlighet for at kundene vinner enn at de taper. Derfor har vi valgt å støtte dette søksmålet, sier styreleder Henrik A. Jensen i Therium Nordic i pressemeldingen.

Fikk milliardgebyr

Bakgrunnen for at de går til dette skrittet er at alarmselskapene fikk gebyr på mer enn en milliard kroner til sammen av Konkurransetilsynet i fjor.

Tilsynet mente at selskapene hadde mellom 2011 og 2017 samarbeidet om markedsdeling, og at de to selskapene hadde samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg.

Verisure svarte da at de er uenige i tilsynets vurdering. De fikk gebyr på 766 millioner kroner, men sa de ville anke avgjørelsen til konkurranse klage nemnda.

Sector Alarm vedtok å godta gebyret de fikk på 467,3 millioner kroner i 2019.

Verisures presseansvarlig Glenn Stoldal skriver i en e-post til E24 at de ikke har noen kommentar til saken.

– Vi er uenige i Konkurransetilsynets beslutning i fjor og fortsetter å fokusere på anken. Det norske markedet vi opererer i preges av sterk konkurranse og store investeringer i innovasjon, markedsføring og salg, skriver han.

– Vi fortsetter å være dedikert til å opptre etisk og til full etterlevelse av alle gjeldende lover og regler. Vi er for sterk konkurranse mellom aktørene i markedet, da dette gjør oss enda bedre, skriver han videre.

Sector Alarm har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Da tilsynet i fjor besluttet å ilegge selskapene gebyret, understreket selskapet at de allerede året før valgte å vedta det.

– Dette fordi vi ønsket å legge saken bak oss og bruke alle våre krefter på å levere en best mulig tjeneste til våre kunder. Vi anså oss ferdige med saken, sa kommunikasjonssjef i Sector alarm, Sissel Eckblad i november.

– Blir ikke store utbetalingen per kunde

Leder Bredal, forteller på pressekonferansen at han fikk ideen om at kundene kunne gå sammen da alarmselskapene fikk gebyrene.

Han var selv en del av søksmålet Forbrukerrådet førte mot DNB. Rådet mente at banken ikke hadde forvaltet fondskunders penger aktivt nok, og i Borgarting lagmannsrett ble banken dømt til å betale kundene til sammen omtrent 345 millioner kroner.

Bredal beskriver saken som en prinsippsak.

– Det blir ikke store utbetalingen per kunde, sier han.

Publisert: Publisert: 27. april 2021 11:26