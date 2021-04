Langtidsledige går glipp av feriepenger

En teknisk feil som Nav ikke klarer å rette opp før sommeren, gjør at langtidsledige ikke har rett på feriepenger, mens andre får både dag- og feriepenger.

De som har gått ledig i over ett år og ikke har fått seg jobb før sommeren, får fire ukers fri fra Navs aktivitetsplikt og må klare seg kun med dagpenger i ferien, skriver Klassekampen.

Koronapermitterte som ennå ikke har gått ledige i et helt år eller som er tilbake i jobb før sommeren, får på sin side utbetalt feriepenger av de dagpengene de har fått, samt fire ukers fri fra aktivitetsplikten.

Regjeringen ville helst sett at ingen fikk dobbelt opp, men årsaken er en teknisk feil Nav ikke får løst innen sommeren, bekrefter Arbeids- og sosialdepartementet overfor avisa.

Arbeidstakerorganisasjonen YS mener at feriepenger bør utbetales til alle som har vært jobbløse i over ett år og går en ledig sommer i møte, eller er tilbake i jobb før ferien.

– Denne gruppa har betalt den høyeste prisen av alle for myndighetenes tiltak. Det er veldig smålig ikke å sørge for at de får ta ferie på lik linje som andre arbeidstakere, sier leder Hans-Erik Skjæggerud.

