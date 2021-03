Fortsatt uenighet mellom Telia og Nent

TV-kunder av Telia har siden 1. mars ikke kunnet ta inn kanaler fra Nent. Nå sier Nent igjen at deres kanaler ikke vil komme tilbake til Telia.

Kunder av Telia har siden 1. mars ikke kunnet se Erling Braut Haalands eskapader for Borussia Dortmund, eller TV-suksesser som Camp Kulinaris, Paradise Hotel, og Luksusfellen etter bruddet mellom Telia og Nent. Nent hevder kanalene ikke kommer tilbake til Telia. Foto: Bernd Thissen/ AP / NTB Vis mer byoutline Bernd Thissen/ AP / NTB

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nordic Entertainment Group (Nent) står bak kanaler som TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer og alle V-kanalene fra Viasat.

Siden 1. mars har rundt 500.000 Telia-kunder ikke hatt tilgang til disse kanalene, samt strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter. Det inkluderer Champions League- og Bundesliga-kamper, skriver Nettavisen.

Nents kommersielle direktør Kim Poder sier at kanalene deres ikke vil vende tilbake til Telias flater og at partene ikke lenger har noen avtale. Han mener deres innhold er borte for godt.

– Samarbeidet vi har hatt med Telia gjennom flere år nå blitt avsluttet i og med at partene etter langvarige forhandlinger ikke oppnådde enighet i februar, sier Poder til Nettavisen.

Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde sier på sin side at de beklager situasjonen som har oppstått.

– Vi jobber for fullt for å finne en god løsning slik at kundene igjen kan få sett på Nent-kanalene, sier han.

Det er uenighet om pris og valgmuligheter som er årsaken til den fastlåste konflikten.

Ordkrig

Partene har vært i ordkrig etter at bruddet ble et faktum i inngangen til måneden. Da E24 skrev om konflikten 5. mars var Poder tydelig på at Nent hadde vært «veldig klar på at dette var slutten» om de ikke ble enige.

– Det er viktig for oss å være ærlig. Du kan ikke gi kundene falskt håp, og vi ønsker at kundene forstår hva som skjer – at dette ikke bare er noe midlertidig, sa Poder til E24 den gang.

Lunde i Telia oppfattet på sin side utspillet fra Nent som et «litt taktisk medieutspill».

– Vårt ønske har hele tiden vært å inngå en ny langsiktig samarbeidsavtale med Nent. Det ønsket har vi fortsatt, sa Lunde.

– Så vi både håper og er innstilt på at det skal være mulig å raskt finne tilbake til et konstruktivt og fruktbart samarbeid, fortsatte han.

TV-trøbbel mellom TV 2 og Telia tidligere

Telia-eide Get var i fjor sommer i klinsj med TV2 da de heller ikke klarte å komme til enighet om en ny avtale. Da mistet en halv million nordmenn TV 2.

Også da var partene ute i mediene. Telia hevdet å ha kontaktet TV 2 med et tilbud, men TV-kanalen sa de ikke fikk tilbud før etter at Telia hadde varslet mediene.

Telia har blitt spurt om utspillet til kundene er en slags forhandlingstaktikk fra Telias side, men selskapet har valgt å ikke svare.

Konflikten mellom TV 2 og Telia varte rundt to måneder, og ble til tider intens.

Publisert: 23. mars 2021 06:18