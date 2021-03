Nicolai Tangen redder rutebåt fra hjemtraktene for sommeren

Milliardæren har for andre år på rad støttet båten «Øya» med 100.000 kroner. Rutebåten har plass til 61 personer og går mellom Lillesand og Kristiansand.

Nicolai Tangen er sjef for Oljefondet. Nå har han bladd opp fra egen lomme for å redde en rutebåt på Sørlandet. Vis mer byoutline Gisle Oddstad

– Jeg traff Tangen for et år siden i Kristiansand, da sa han at han hadde vokst opp i Blindleia og at denne båten er et særpreg der, sier båteier Tor Asbjørn Hansen til E24.

Sjefen for Oljefondet ga i fjor privat 100.000 kroner i driftsstøtte til rutebåten «Øya», som går mellom Lillesand og Kristiansand, skriver Lillesandsposten.

Tangen gir det samme også i år til båten som har plass til 61 personer, ifølge avisen.

Rutebåten «Øya» kjører en ny sommer, blant annet etter at Nicolai Tangen bidro med 100.000 kroner. Vis mer byoutline Håkan Jakobsen

– Engasjert i kulturhistorien

Rutebåten har gått med et underskudd på 1,8 millioner kroner de siste 15 årene, forteller Hansen.

I 2019 var underskuddet i overkant av 100.000 kroner, viser regnskapet.

Fjoråret ble sterkt preget av coronsituasjonen og det så lenge mørkt ut for årets drift.

– Jeg tror ikke Tangen var interessert i å sponse ren turisme, men at han var engasjert i den gamle kulturhistorien og at vi forteller om bord om hvordan det var før. Vi forteller de gamle historiene, sier Hansen.

Det er først nå at fjorårets Tangen-støtte blir kjent.

– I fjor var det konfidensielt, men for noen dager siden sa han at er greit at vi går ut med det offentlig, sier båteier Hansen.

Kortesje med båter som passerer Justøybrua langs Blindleia på vei til Lillesand 17. mai. «Øya» kjører i Blindleia mellom Lillesand og Kristiansand Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder / NTB

Fædrelandsvennen skriver at Tangen nå eier en hytte på Blindleia. Ifølge Kapital var formuen hans 7,3 milliarder kroner i 2020.

Tangen viser gjennom presseavdelingen i Oljefondet til et sitat gitt til Fædrelandsvennen.

– Jeg tilbrakte alle mine barndomssommere på Åkerøya, så Øya har en spesiell betydning i mitt liv. Jeg synes det er fantastisk at det finnes ildsjeler som tar vare på slike ting så det er en glede å privat kunne gi et bidrag til driften, skriver han i en e-post til avisen.

– Komme over en kneik

Hansen har tidligere vært nære på å gi opp «Øya»-driften.

– Vi har trengt noe støtte for å få dette til. Nå håper vi at sommeren skal gi et så bra resultat at underskuddet ikke blir for stort og at vi kan satse tyngre i 2022 når vi ikke har corona.

– Før eller siden får vi markedsført det nok til at vi går break-even. Nicolai Tangen har forsøkt å hjelpe oss med å komme over en kneik og så tror vi at vi fremover kommer til å få det til uten for mye støtte, sier Hansen.

Hann forteller at de to ikke har snakket om ytterligere støtte i 2022.

«Øya» har siden 1940 seilt som rutebåt og har eksistert gjennom tre ulike båter, ifølge Blindleia Charter. Dagens båt ble kjøpt inn i 1998. Frem til lastebilene tok over, kom nesten alt av varer til Lillesand ved sjøveien, og «Øya» gikk hele året med passasjerer og gods, skriver Lillesands-Posten. Siden 1987 har båten kun vært i bruk på sommerstid.

Ifølge Lillesands-Posten starter sesongen for båten i slutten av juni og avsluttes i midten av august.

