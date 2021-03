Vanvittig snuoperasjon for Risa: Fra 357 millioner i minus til 19 i pluss

I 2019 holdt Risa-konsernet på å gå over ende. Nå viser 2020-tallene at Bjørn Risa har fått kontroll over selskapet igjen - og tjener penger.

Bjørn Risa kan endelig smile igjen etter noen turbulente og krevende år. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

«Styret er fornøyd med konsernets resultatutvikling, samt tiltak som er iverksatt for å bedre den soliditets- og likviditetsmessige stillingen til konsernet. Arbeidet med å styrke konsernets risikostyring, prosjektledelse og kostnadskontroll fortsetter», står det i den ferske årsberetningen til Risa Gruppen.

Der kommer det fram at fjorårets ble 1,23 milliarder kroner mot 1,46 milliarder kroner i 2019. Resultatet før skatt i fjor ble 19,1 millioner kroner mot minus 357,2 millioner kroner året før. En resultatforbedring på 376 millioner kroner vitner om en enorm snuoperasjon for entreprenøren på Jæren.

Fikk inn frisk kapital

For i 2019 måtte eier Bjørn Risa ta voldsomme grep for å sikre videre drift av familieselskapet. I desember var det klart at Frode Teigen (Egersund Group, Akva Group og Fjord Line, blant annet) og duoen Arne Incornato/Rolf Hodne (Pizzabakeren, eiendom, oljeservice, hotell og møbler) kjøpte til sammen 40 prosent av selskapet.

200 millioner kroner kom inn i fersk kapital. Samtidig ble antall ansatte redusert med 90. Risa har nå rundt 500 ansatte.

«Godt marked på lengre sikt»

Nå er imidlertid Frode Teigen ute av selskapet igjen. Det gjør at Risa nå eier 80 prosent av konsernet, mens Arne Incoronato og Rolf Hodne eier de resterende 20 prosentene.

– Nå tjener vi penger på alle områder, og det er godt. Vi er blitt bedre på å styre risiko og på kvalitet i prosjektene våre. Og så har vi allerede betalt ned 100 millioner kroner av det kortsiktige lånet vi måtte ta opp i banken, sa Bjørn Risa til Aftenbladet i slutten av september i fjor.

Egenkapitalen i konsernet var ved årsskiftet 88,6 millioner kroner mot 75,5 millioner kroner i 2019.

«Konsernet opplever at markedet på lengre sikt vil være godt, både nasjonalt og regionalt. Dette skaper mulighet for å være selektiv på hvilke prosjekter og prosjektrisikoer vi engasjerer oss i. 2021 forventes å bli et mer normalt år med et tilfredsstillende resultat», heter det i årsberetningen.