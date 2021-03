Akers konserntillitvalgt: – Et stort tap for fagbevegelsen og samfunnet

SNAKKET UT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fra et intervju på hjemmebane i Slemmestad i gamle Røyken kommune, nå Asker. Der snakket han ut om både ledighetsåret 2020, om at han ble coronasmittet av arbeidsministeren og at han ikke minst mistet sin egen mor på 75 år, uten å få besøke henne i perioder på dødsleiet, og en begravelse under spesielle omstendigheter.

