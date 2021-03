Rolls-Royce stanser foreløpig salget av Bergen Engines til russisk selskap

Det britiske selskapet stanser inntil videre salget etter at regjeringen tirsdag morgen varslet at det vil undersøke handelen nærmere.

Rettelse: NTB meldte først at salget av Bergen Engines er stoppet. Dette er ikke riktig. Bergen Engines og Rolls Royce bekrefter til E24 at salget ikke er stoppet, men satt på pause, i påvente at regjeringens undersøkelser. Dette ble rettet klokken 18.14.

Regjeringen varslet tirsdag morgen at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderte å stanse salget.

NTB meldte tirsdag ettermiddag at handelen nå stanses, men kort tid etter avkrefter Rolls Royce og Bergen Engines dette til E24.

Kommunikasjonssjef Merethe Fjeldstad hos Bergen Engines sier det har skjedd en misforståelse.

– Rolls-Royce har ikke stoppet salget av Bergen Engines til TMH, men de har satt transaksjonen på pause mens myndighetene gjør sine undersøkelser, sier hun til BT/E24.

Dette bekreftes også av Rolls-Royces pressetalsperson Richard Wray. Selskapet har gjennom dagen sagt at de vil forholde seg til kravet fra norske myndigheter om å midlertidig stanse salget.

Talskvinne Isabelle Tourancheau i TMH International sier til BT/E24 at hun ikke kjenner til at salget skal være stoppet.

Kontroversielt salg

4. februar i år ble det kjent at eieren av motorfabrikken Bergen Engines, Rolls-Royce, har inngått en avtale om å selge fabrikken til TMH International.

To av de største eierne i TMH er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

Salget har fått flere til å reagere. Ifølge generalsekretær Geir Hønneland hos Den Norske Helsingforskomité er det mye som tyder på at kjøperne har tette bånd til det russiske regimet.

PST advarer på generelt grunnlag om at myndighetene i ikke-demokratiske land kan ha stor innflytelse på hva næringslivsaktører gjør.

Motorer fra fabrikken brukes både i norske kystvaktskip, i det norske etterretningsskipet «Marjata», og av en rekke allierte, deriblant USA.

Det norske forsvaret vurderer nå om salget kan påvirke eksisterende kontrakter og fremtidige leveranser.

Fakta om Bergen Engines-saken Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner. Dette er den Sveits-baserte internasjonale filialen under det russiske TMH-konsernet.

En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret. Motorfabrikken har service- og vedlikeholdsavtaler med en rekke kystvaktskip, samt E-tjenestens spionskip Marjata, som er et av Norges mest sensitive skip.

Motorer fra fabrikken brukes også av flere Nato-land, deriblant USA.

TMH er verdens fjerde største leverandør av jernbanemateriell, men har gitt uttrykk for at de vil diversifisere sine aktiviteter.

To av de største eierne i TMH er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

En rekke eksperter og aktører har advart mot at det er mye som tyder på at kjøperne har tette bånd til det russiske regimet.

Bergen Engines sysselsetter rundt 950 personer internasjonalt, hvorav rundt 650 er basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen.

Sentralt i saken står sikkerhetsloven og bruken av denne. Bergen Engines var i utgangspunktet ikke omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser, men paragraf 10.3 , omtalt som «sikkerhetsventilen» i sikkerhetsloven, gjør at myndighetene kan hindre aktivitet som kan utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet likevel. Terskelen for å bruke paragrafen skal være høy.

Salget skal etter planen sluttføres mot slutten av året Kilder: Rolls-Royce, Lovdata, NTB, E24

Forsvarssjefen truer med å trekke seg fra samarbeid

Russlands største produsent av krigsskip, United Shipbuilding Corporation, ønsker å samarbeide med Bergen Engines-kjøper TMH om et nytt dieselmotorprogram. Dieselmotorer er Bergen Engines’ spesialområde.

På Stortinget har opposisjonen reagert. Sp kaller salget en komplett skandale, Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Bjørnar Moxnes i Rødt truer med mistillitsforslag.

En av de største kundene til Bergen Engines er Sjøforsvaret. De åpner for å se etter nye leverandører.

– Hvis en bedrift som leverer til Forsvaret, blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2 tidligere tirsdag.