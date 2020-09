Har solgt hytter for over 400 millioner kroner i sommer

I et brennhett sommermarked har Tore Solberg solgt 38 hytter. Det har han aldri opplevd før.

Eiendomsmegler Tore Solberg er oppvokst i Sandefjord, og selger i dag fritidsboliger i området for Eiendomsmegler 1. Hytta til høyre i bildet ble solgt for 36 millioner kroner. Vis mer Karl Filip Kronstad/Optical Media / Privat

10. september 2020 06:09 , Publisert: 9. september 2020 21:24

Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 i Sandefjord har i løpet av sommeren solgt hytter til en samlet verdi på omkring 425 millioner norske kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittspris på over 11 millioner per hytte.

– Sommeren har vært helt eventyrlig. Jeg har solgt hytter ved sjøen i 40 år og aldri opplevd maken, forteller Solberg til E24.

Markedet for kjøp av fritidsbolig så en nedgang etter at Norge stengte 12. mars. Da ble det også innført hytteforbud. Men i starten av mai kunne Solberg se at markedet gjorde helomvending.

– Det var nok i mai vi nordmenn fant ut at vi måtte feriere hjemme i år, så det satte en ekstra spiss på kjøpsinteressen. Samtidig koster det ingenting å låne penger nå, og Vestfold er et veldig populært sted. De fleste av våre kunder kommer fra Oslo-området, så da er det ikke lange veien til hytta ved sjøen.

I perioden 1. mai til 17. juni i år ble det ifølge Eiendom Norge solgt over 40 prosent flere hytter ved sjøen enn i samme periode i fjor.

– Kombinasjonen av tiltakene mot corona-utbruddet med reiserestriksjoner og den historiske null-renten har fått stor effekt i hyttemarkedet, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i forbindelse med fritidsboligrapporten som kom i juni.

16,6 MILL: Denne hytta på Hvasser ble solgt for 16,6 millioner kroner, 1,65 millioner over prisantydning Vis mer Karl Filip Kronstad/Optical Media

– Trygg havn

Solberg mener det har vært en god tid for å investere i hytte, etter en turbulent periode i finansmarkedene.

– Oljemarkedet, aksjemarkedet og valutakursene svinger og har vært lite forutsigbart den siste tiden. Derfor er det en god og trygg havn for å investere i familiegleden, forteller Solberg.

Han forteller også at kjøp av fritidsbolig i utlandet har vært helt uaktuelt denne sommeren.

Ifølge Solberg skyldes ikke det bare smittefaren, men også de store svingningene i valutakursene. Siden pandemien for alvor traff markedene i mars har for eksempel euroen gått fra å koste over 13 kroner i mars til like over 10,6 kroner onsdag kveld.

– Hvis man har gått inn med feil valutakurs, og selger på feil tidspunkt, blir ikke det veldig morsomt økonomisk.

Rekordhøy interesse

Allerede i februar i år var det tegn til at 2020 kom til å bli et godt år for det generelle hyttemarkedet. Den gang viste en undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret at 175.000 nordmenn planla å kjøpe fritidseiendom i Norge eller utlandet i løpet av året – et rekordhøyt antall.

Av dem planla 75.000 å kjøpe i utlandet. Så ble reiserestriksjonene innført.

– Gruppen som ønsket seg fritidsbolig i utlandet, samstemmer med dem som ønsker seg hytte ved sjøen i Norge. Det tilsier at det vil være mer interesse for disse hyttene, sa partner Bjørn-Erik Øye i prognosesenteret til E24 om tallene i slutten av april.

Solgte hytte for 11 millioner kroner over prisantydning

Det har vært stor variasjon mellom hytteprisene denne sommeren, ifølge Solberg, men han poengterer at det alltid er ekstra morsomt å gjennomføre salg av de dyreste hyttene.

36 MILL: Denne hytta i Sandefjord ble solgt for 36 millioner kroner, 11 millioner over prisantydning. Vis mer Karl Filip Kronstad/Optical Media

En av hyttene han har solgt denne sommeren hadde en prisantydning på 25 millioner kroner, og ble solgt for 36 millioner kroner etter en det han beskriver som en «overveldende» budrunde.

– Selv om dette er høyst uvanlig, må jeg unnskylde meg litt. Etter at hytta ble lagt ut for salg tok jeg et par skritt tilbake, og så at prisantydningen var for lav. Taksten ble satt da markedet fortsatt var i minus på grunn av corona, forteller Solberg.

Under visningen av hytta forteller eiendomsmegleren at det var et enormt oppmøte, etterfulgt av en hektisk budrunde.

– Selv om prisantydningen var lavere enn det den kunne vært, hadde vi aldri forventet at hytta skulle gå for 36 millioner kroner, forteller Solberg.

Eiendomsmegleren avslutter ved å gi et anekdotisk bilde på den kraftige prisutviklingen de siste årene.

Solberg solgte nemlig en hytte for 2,75 millioner kroner i 2015, som han i år solgte på nytt for 5,5 millioner kroner. Altså en dobling, eller en prisøkning på 100 prosent, på bare fem år.

Hytte solgt av eiendomsmegleren til en sum på 11,3 millioner kroner Vis mer Karl Filip Kronstad/Optical Media

