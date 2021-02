Tesla tilbakekaller biler i Norge – bileier går til søksmål

Trøbbel med berøringsskjermen gjør at flere kunder i Norge nå har fått beskjed om tilbakekalling av biler. For Karl Andreas Bränd var det allerede for sent.

MISFORNØYD: Bileier Karl Andreas Bränd har hyret inn advokat som har sendte søksmålsvarsel til Tesla med krav om heving av kjøpet. Vis mer byoutline Foto: Nikolaj Blegvad

Tesla kaller tilbake et ukjent antall biler i Norge etter problemer med berøringsskjermene i bilene.

Det bekrefter Tesla via sin pressekontakt Even Sandvold Roland, som viser til ofte stilte spørsmål-side på Teslas nettsider.

«Tesla har besluttet frivillig og proaktivt [å] tilbakekalle enkelte Model S og Model X for å oppdatere programvare og erstatte 8 GB innebygd MultiMediaCard (eMMC) i mediekontrollenheten (MCU)», heter det.

Dette er også innledningen på e-posten eierne av disse bilene har fått, som E24 har fått se flere av. Tesla sier der at årsaken til problemet er akkumulert slitasje på minnekortet.

Tilbakekallingen gjelder kun Model S og X produsert før mars 2018, og som er utstyrt med et slikt 8-gigabytes minnekort.

Roland har ikke besvart E24s spørsmål om hvor mange biler det gjelder.

– Vi henviser til nettsidene våre for informasjon om tilbakekallingen. Vi har ingen annen informasjon vi kan dele i sakens anledning, skriver Roland i en tekstmelding.

På nettsidene står det blant annet at problemene med berøringsskjerm, dersom de bruker en eldre programvare, kan føre til at føreren av bilen mister tilgang til ryggekamera, utvendig blinklys og avdugging av frontrute.

I forrige uke ble det kjent at Tesla på verdensbasis tilbakekaller 135.000 biler på grunn av problemet.

Skremmende biltur

Bileier Karl Andreas Bränd er en av dem som fikk tilbakekallings-e-posten denne uken. Men for Bränds del er det for sent. Han forteller at han i over tre år har forsøkt å rette en lang rekke feil med sin Model S, og at berøringsskjermen som gikk i svart ble dråpen.

Allerede en uke før tilbakekallings-e-posten hyret han inn advokat som sendte søksmålsvarsel med krav om heving av kjøpet.

– Fra første dag har jeg hatt utfordringer med bilen. Det var første gang jeg kjøpte meg ny bil, men jeg har i realiteten aldri opplevd en nybil. Det var feil fra dag én, sier Bränd til E24.

– Bilen har vært inne et 20-talls ganger på service. De som jobber der rister oppgitt på hodet, for de kan ikke hjelpe.

Bränd sier den verste feilen er kondensen på innsiden av bilrutene, som han har opplevd ofte.

– Bilen dugger totalt på innsiden, og det fryser på bilvinduene. Den verste gangen var da samboer og jeg kjørte mot Beitostølen, og etter to timer på en liten 60-vei ute i skogen, så var det plutselig totalt dugget igjen på 10 sekunder. Jeg visste ikke lenger om jeg var på rett side av veien, og kunne ikke se en meter ut. Da måtte jeg bare stoppe midt i trafikken og komme meg ut til siden for å skrape vinduene på innsiden, sier han.

– Jeg fikk hjertet helt i halsen og var sikker på at nå smeller det, eller så kjører jeg av veien.

Varsler søksmål

Advokatfullmektig Servet Yildiz i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har på vegne av Bränd sendt inn prosessvarslet. Han sier det er en håndfull større problemer som er fokus i prosessvarselet.

PROSESSVARSEL: Advokatfullmektig Servet Yildiz (t.v.) har på vegne av Bränd sendt inn varselet til Tesla. Han poengterer at bilen kostet over en million kroner i 2017. Vis mer byoutline Foto: Nikolaj Blegvad

– Hovedskjermen, altså MCU-en som kontrollerer de essensielle funksjonene i kjøretøyet, inkludert flere sikkerhetsfunksjoner, er det ene. Dessuten feiler autopilot og cruisekontroll, slik at bilen bråbremser i trafikken uten grunn.

– Ventilasjonsanlegget skaper kondens når systemet feiler, og det har vært veldig mange gjentagende problemer med blant annet at dørhåndtakene fortsatt feiler, sier Yildiz.

Han legger til at de feilene som gjør seg gjeldende i dag, fortsatt er der etter utallige servicebesøk.

Yildiz poengterer at Bränd har kjøpt en bil for over en million kroner i 2017. I prosessvarselet som er sendt til Tesla Norge, anfører han at bilen har mangler som gir grunnlag for heving.

«Selger, som også er produsent, har beskrevet den aktuelle modellen som «the best car in every class». Videre, «[c]ombining safety, performance, and efficiency. Model S has reset the world’s expectations for the car of the 21st century with the longest range of any electric vehicle, over-the-air software updates that make it better over time», heter det i varselet.

– Vi har anført at bilen hverken har blitt bedre eller tryggere over tid, i og med at MCU-en og autopiloten uforklarlig feiler etter bare noen år med normal bruk. Selger har mislyktes med å ivareta sikkerheten, og utsatt kjøper for stor risiko, sier Yildiz.

– Vi bestrider også at bilen er det beste i enhver kategori. Gjentagelsen av de problemer som er reklamert i perioden etter at bilen har blitt levert illustrerer intet annet enn kvalitets- og sikkerhetsmessige mangler som ikke hører hjemme i priskategorien over en million kroner.

SIKKERHETSGREP: Tesla har hatt trøbbel med at «touch»-skjermen kan gå i svart på enkelte biler. Det kan være et problem når man rygger. På bildet ser du Tesla Model S-biler. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB scanpix

Kommenterer ikke

Teslas pressekontakt Even Sandvold Roland ønsker ikke å kommentere saken til Bränd, og kan heller ikke oppgi hvor mange biler som har det aktuelle problemet i Norge.

– Vi kommenterer av prinsipp ikke enkeltkunder i media. Vi synes det er leit å møte kunder i rettslige instanser. Heldigvis skjer det ytterst sjelden. De aller fleste Tesla-kundene i Norge er fornøyde, som dokumentert i blant annet Norsk Kundebarometer 2020, hvor Tesla med 4/5 stjerner ble plassert i kategorien svært fornøyde kunder, skriver Roland i en tekstmelding til E24.

– Vi henviser til nettsidene våre for informasjon om tilbakekallingen. Vi har ingen annen informasjon vi kan dele i sakens anledning, legger han til.