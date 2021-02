Bergen innfører landets strengeste tiltak for byggebransjen – men stenger ikke ned

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier de innfører svært strenge smittvernsregler på byggeplasser, og forbyr folk å jobbe på flere byggeplasser samtidig.

Et større smitteutbrudd spores tilbake til denne byggeplassen ved Fantoft stasjon i Bergen Vis mer byoutline Marit Hommedal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Både den sørafrikanske og den britiske virusvarianten er blitt oppdaget i Bergen den siste tiden. Det har allerede blitt påvist utbrudd av den sørafrikanske virusvarianten ved to byggeplasser i byen, som ble stengt.

Smittevernoverlegen i Bergen har ikke anbefalt en full lokal nedstenging av byggeplasser i byen.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke vil innføre regionale tiltak rettet mot byggeplasser i Bergensregionen, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Valhammer sier de nå vil innføre landets strengeste tiltak for byggebransjen, at det blir ulovlig å bryte dem og at man kan bli straffet for det.

– Blant annet kan ikke én arbeider jobbe på mer enn én enkelt byggeplass, sier han.

Byrådslederen sier de strammer til på krav til vakthold, på avstandskrav, hvor mange som kan være på en byggeplass, hygiene og kontroll.

Forskriften gjelder ut februar.

Helsebyråd Beate Husa sier de opplever bransjen som samarbeidsvillig og lydhør.

– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier administrerende direktør i BNL Jon Sandnes.

Byrådet i Bergen ba mandag regjeringen om å innføre regionalt påbud om nedstenging av store byggeplasser.

Regjeringen ba mandag Bergen ta beslutningen om å stenge ned større byggeplasser selv. Kommunen har hatt flere møter med byggebransjen for å høre deres innspill.

Les også Bergen kommune avventer beslutning om byggeplasser

Publisert: Publisert: 9. februar 2021 18:53 Oppdatert: 9. februar 2021 19:44