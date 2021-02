Bedriftene i Rogaland mest avhengig av utlendinger

Rogaland har landets høyeste andel av bedrifter som bruker utenlandsk arbeidskraft. Nå melder én av tre om forsinkelser på grunn av stengte grenser for utlendinger.

Verftet Westcon i Ølensvåg i Vindafjord er en av de mange bedriftene i Rogaland som er avhengig av utenlandske arbeidere. Polske Dawid Rangotis skjønner ikke hvorfor han må ta en tredje koronatest - og så sitte i karantene i ti dager. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

NHO har gjennomført en omfattende undersøkelse om effekten av at regjeringen i praksis stengte grensene for utenlandsk arbeidskraft den 27. januar. Unntakene gjelder bare utlendinger som er bosatt i Norge, og utlendinger i helt spesielle situasjoner.

Tirsdag ble det klart at denne ordningen fortsetter ut februar. Det er likevel innført en svært snever sikkerhetsventil som gjør at bedrifter som er helt avhengig av spesialkompetansen til en utenlandsk arbeidstaker, kan søke om innreise for vedkommende.

Mange mangler folk

Den landsomfattende undersøkelsen viser at svært mange bedrifter rammes. På landsbasis sier hver fjerde bedrift som bruker utenlandsk arbeidskraft at de nå mangler folk, mens 22 prosent oppgir at omsetningen deres har gått ned som følge av dette.

Andelen bedrifter som nå sliter med disse problemene er den samme i Rogaland. Men fylket har landets høyeste andel bedrifter som trenger utlendinger, nemlig 43 prosent av bedriftene som svarte. Tallet for hele landet er 38 prosent. Det er 306 NHO-bedrifter i Rogaland som er med i undersøkelsen.

Direktør Tone Grindland i NHO Rogaland håper regjeringen igjen, på en trygg måte, åpner grensene for utenlandsk arbeidskraft. Vis mer byoutline Anders Minge

Kostbar ordning

– Dette viser at næringslivet vårt er spesielt sårbart, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland til Aftenbladet/E24.

- Oljesektoren er avhengig av utenlandske ingeniører, geologer og andre høyt utdannede til mange prosjekter, og bygg og anlegg må også ha folk utenfra.

Grindland minner om at forsinkelser i prosjektene er svært kostbart for bedriftene.

– Dette kommer jo på toppen av de andre problemene som pandemien har påført næringslivet, sier hun.

Vil ha åpning

– Så du ønsker deg åpne grenser?

– Smittevernet er selvsagt det aller viktigste. Vi ønsker en gradvis og trygg åpning for arbeidsinnvandring fra EØS-området. Vi tror det er mulig å kombinere litt mer åpenhet og samtidig ha tilstrekkelig godt smittevern gjennom karantene-ordninger og hyppig testing. Dette er noe bedriftene våre vil og kan gjennomføre.

Grindland sier videre at fortsatt stengte grenser vil påvirke norske bedrifter, norsk konkurransekraft og økonomi negativt.

– Vi kan vente oss flere permitteringer om dette fortsetter, sier Grindland.