Gikk konkurs – nå kjemper han for et mer rettferdig system

For to år siden opplevde han sitt livs mareritt: Selskapet hans ble slått konkurs. Etter det har Jarl-Gunnar Lier brukt over 11.000 timer på å sette seg inn i konkurs-jussen.

Jarl-Gunnar Lier har ifølge seg selv brukt over 11.000 timer på å sette seg inn i jussen rundt en konkurs. Vis mer byoutline Privat

– Du står på bar bakke i ditt livs mareritt. Vi er fullstendig maktesløse i et system som ikke forholder seg til gjeldende lover og regler.