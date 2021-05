Vinmonopolet advarer: Frykter «monsterkø» før 17. mai

Fredagen før 1. mai var den dagen med flest kunder hos Vinmonopolet siden pandemien startet. Poldirektøren frykter flere slike dager i mai, og er bekymret for smittevernet i de lange køene. Nå ber hun folk planlegge bedre.

MONSTERKØ: Slik så det ut på Grønland i Oslo før 1. mai-lørdagen. Det er dette Vinmonopolet vil unngå førstkommende helg. Vis mer byoutline Ketil Blom Haugstulen

Mai er kjent for inneklemte dager, og køen for å handle alkohol før forrige fredag tok både kundene og Vinmonopolet på sengen.

– 1. mai kom åpenbart som en stor overraskelse på en del kunder, og så kan man jo lure på hvorfor det gjorde det, men det ble i hvert fall veldig lange køer, sier Vinmonopolets toppsjef, Elisabeth Hunter.

På det meste hadde Vinmonopolet 50.000 kunder i timen fredag 30. april, og med det den største dagen siden nedstengingen.

Hunter sier hun og de ansatte raskt forsto at man fremover må tenke på hvordan man best kan tilrettelegge for resten av mai, med inneklemt fredag etter Kristi himmelfartsdag og 17. mai som lander på en mandag.

Direktøren frykter at en coronatrøtt befolkning slurver med planleggingen som hun mener har gått bra både gjennom påsken og julen.

– Vi er bekymret for at folk ikke tenker seg om, at man er lei av smitteverntiltak, og at det nok en gang bli svært lange køer.

POL-TOPP: Vinmonopolets direktør Elisabeth Hunter håper det er mulig å unngå for store køer før førstkommende helg. Vis mer byoutline Signe Dons

«Monsterkø»

– Vi vil unngå det noen internt kalte «monsterkøer», sier Vinmonopolets toppsjef Elisabeth Hunter til E24.

Hun sier at det ikke er noe problem å opprettholde smittevern inne i butikkene. Det er området utenfor butikkene som bekymrer henne.

– Men da enmeteren ble til tometeren, ble køene naturlig lengre, forklarer Hunter og fortsetter:

Hunter bedyrer at Vinmonopolet, så vidt hun kjenner til, ikke har hatt noen hendelser, men at køene «ikke ser bra ut».

Anbefaler netthandel – hvis du har god tid

Vinmonopolet oppfordrer folk til å handle andre dager enn fredag og lørdag, og gjerne tidlig på dagen.

Hunter nevner også at de har en trafikklys-løsning på nett som viser hvor stort press det er i hver butikk.

– Vi er jo alle lei av corona og smitteverntiltak, men det hjelper jo ikke, vi må bare holde ut.

– Men kan ikke folk bare bestille på nett?

– Vi har hatt en enorm vekst på nett, så det er åpenbart at kunder bruker tilbudet, men på grunn av dette har vi slitt litt med leveringstider, så hvis du skal ha det til selskapet på lørdag så ville jeg anbefalt butikk.

