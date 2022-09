Langer ut mot NHO og Virke: – Vi hadde ikke godkjent denne strømpakken

SMB Norge raser mot regjeringens nye strømpakke til næringslivet. – Byråkratisk og komplisert, sier administrerende direktør Jørund Rytman.

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman, er ikke fornøyd. Hverken med strømtiltakene, eller NHO og Virkes innsats.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Foreningen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge, har rundt 5.500 medlemsbedrifter i Norge.

– Jeg håper jeg tar feil, men jeg tror at vi bare har sett begynnelsen på en konkursbølge, sier Rytman.

Den tidligere Frp-politikeren er svært skuffet etter å ha sett NHO og Virke støtte regjeringen da den fredag la frem strømstøttetiltakene for næringslivet.

– At de setter godkjentstempel på dette er oppsiktsvekkende, sier han.

– Vi hadde ikke godkjent denne strømpakken.

Rytman viser til at bedriftene nettopp har lagt to år med pandemi, restriksjoner, påbud og forbud.

– Disse har ikke midler til å drive med Enøk-tiltak, sier han.

Les også LO-lederen: – Umulig å lage en ordning som er helt vanntett

Skal redde arbeidsplasser

Under en pressekonferanse fredag formiddag, opplyste regjeringen at den setter av tre milliarder til strømtiltak. Ifølge regjeringen vil tiltakene treffe rundt 20.000 bedrifter.

Strømtiltakene innebærer blant annet en lånegarantiordning, og en direktestøtte til bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen.

Dersom bedriftene investerer i Enøk-tiltak, vil de kunne få dekket mer av utgiftene. Bedrifter vil også kunne få enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.

Les mer om tiltakene her!

Regjeringen mener tiltakene vil hjelpe bedriftene som sliter mest, og NHO er blant dem som har uttalt at dette vil kunne redde arbeidsplasser.

Både NHO, Virke og LO var til stede under pressekonferansen.

– Ingen ordning er perfekt. Heller ikke denne ordningen. Det er vanskelig for en NHO-sjef å se de som faller utenfor, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferansen.

Les også Strøm-Larsen slakter strømstøtten

– Byråkratimølle

Men dette holder ikke for SMB Norge.

– Jeg er skuffet over at de står bak regjeringen, sier Rytman.

– Men er ikke dette bedre enn ingenting?

– Alt er bedre enn ingenting, men det er en symbolikk i at de presenterer dette sammen med næringsministeren, sier han.

SMB Norge mener at tiltakene i veldig liten grad vil kunne gjøre situasjonen enklere for små og mellomstore bedrifter.

– Dette er en hån mot enkelte bransjer. Jeg frykter en byråkratimølle som ikke er veldig småbedriftsvennlig, sier Rytman.

– Bra regjeringen ikke har hørt mer på Virke

Frem til støtteordningen ble lagt frem fredag, har partene i arbeidslivet vært i harde forhandlinger med regjeringen om tiltakene.

Den største utfordringen har vært å bli enige om en direktestøtte.

Dette har vært et viktig poeng for NHO, som mener bedriftene trenger tilskudd for å overleve vinteren. Samtidig har Virke vært opptatt av å begrense støtte, fordi de har vært redd man risikerer å pumpe penger inn i en inflasjonsutsatt økonomi.

– For å si det sånn: Det er bra regjeringen ikke har hørt mer på Virke, som mener at det holder med låneordninger og Enøk-tiltak, sier Rytman i SMB Norge.

– Enkelt å stå utenfor og kritisere

– Det er enkelt å stå på utsiden og kritisere, og det må SMB Norge gjerne gjøre, men jeg ber om at det skjer med en viss grad av edruelighet, skriver direktør for samfunnspåvirkning i Virke, Stian Sigurdsen i en e-post til E24.

Direktør for samfunnspåvirking i Virke, Stian Sigurdsen.

– Det er – og har hele tiden vært – helt urealistisk å tro at alle virksomhetene skulle fått penger gjennom en ren tilskuddsordning. Det var regjeringen tydelig på fra dag en, og det hadde dessuten skadet økonomien vår, skriver Sigurdsen.

Han forklarer at Virkes utgangspunkt var en låneordning som kunne omgjøres til tilskudd, dersom virksomhetene gjorde enøktiltak.

– Vårt forslag ville gitt flere virksomheter muligheten for å få penger og vi hadde rigget oss for fremtiden, skriver Sigurdsen.

Sigurdsen skriver at de har vært opptatt av at støtte til næringslivet skulle gi virksomhetene mulighet til å betale regninger, samtidig som det legges opp til å spare strøm og at det produseres fornybar energi.

– Vi påstår ikke at denne strømpakken løser alle problemer for alle virksomheter. I forhandlinger som dette må man gi og ta, og det har vi gjort her, skriver Virke-direktøren.

Almlid: Ikke perfekt

NHO-sjef Ole Erik Almlid har fått se kritikken fra Rytman, og svarer at NHO stiller seg bak regjeringens forslag fordi hovedorganisasjonen fikk gjennom at bedriftene får tilskudd rett på konto.

– En slik direkteoverføring har vært avgjørende for NHO. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk. Samtidig kan bedriftene velge å gjennomføre Enøk-tiltak, noe som vil utløse enda mer støtte, skriver Almlid i en e-post.

Han understreker samtidig at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

– Vi vet fra arbeidet under pandemien at denne typen ordninger ikke er perfekte. Flere bedrifter som trenger hjelp, vil kunne falle utenfor.

Les også LO-lederen: – Umulig å lage en ordning som er helt vanntett

I tillegg ville mange ønsket seg et større tilskudd, påpeker Almlid, som tror dette spesielt gjelder de store selskapene.

– Strømsituasjonen går stadig fra vondt til verre, og mange bedrifter frykter en hard vinter. Vi hører daglig fra bedrifter som sliter. Det viktigste er uansett at vi har fått en ordning som vil virke raskt, og så skal vi selvfølgelig fortsette arbeidet for å sikre bedrifter gode og konkurransedyktige rammevilkår, skriver Almlid.