Reagerer på momsforslag: – Vil føre til dyrere matvarer

Skatteutvalget foreslår én momssats, noe som vil bety høyere avgifter på blant annet mat. Norgesgruppen sier det vil bety tilsvarende høy prisøkning til kundene.

Det regjeringsoppnevnte skatteutvalget ønsker å øke momsen på næringsmidler, som omfatter matvarer, fra 15 til 25 prosent.

– Hvis intensjonen er å øke matprisene og stimulere til økt grensehandel, så er dette et effektivt forslag, sier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen NorgesgruppenLandets største handelshus med kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar. .

Skatteutvalget har mandag lagt frem forslag om lik moms på alt, på 25 prosent.

Matvarer, som i dag har merverdiavgift på 15 prosent, vil dermed få et solid avgiftshopp.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Skatteutvalget mener at det virker sannsynlig at den reduserte momssatsen på matvarer har bidratt til formuesoppbyggingen til de formuende eierne i dagligvaresektoren.

– Når inflasjonen er så kraftig som den er nå, er det ikke riktig tidspunkt å øke matprisene på, sier Rømmerud.

– Vil 10 prosentpoeng høyere moms bety tilsvarende økning i matprisene?

– Ja, det vil det. Vi viderefører avgiftsendringer direkte til kundene.

Skatteutvalget Ble nedsatt av Solberg-regjeringen 18. juni 2021. Leder har vært professor Ragnar Torvik, NTNU. Utvalget har hatt 11 medlemmer. Alle er oppnevnt som fagpersoner. Det har hatt en referansegruppe «bestående av ytterligere ekspertise og sentrale næringslivs­organisasjoner». I mandatet står det: «Utvalgets hovedoppgave er å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.» Regjeringen Støre ga i desember i fjor utvalget et tilleggsmandat og et nytt medlem. I tillegget står det blant annet: «Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle.» Vis mer

Tommelen ned

Avviklingen av reduserte momssatser er ifølge skatteutvalget beregnet å gi 25 milliarder kroner ekstra i statskassen.

Det er en motvekt til skatteutvalgets ønske om å kutte personskatten med 40 milliarder kroner.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, som har medlemsbedrifter som sysselsetter nærmere 40.000 ansatte innenfor mat- og drikkeproduksjon, uttaler seg til E24 med forbehold om at han ikke har fått sett på helheten i utvalgets forslag.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

– Men i utgangspunktet tenker jeg at dette er et like dårlig forslag som da det ble foreslått forrige gang. Det er fordi en økning på momsen og matvarer uunngåelig vil øke matvareprisene.

Å sette opp merverdiavgiften fra 15 til 25 prosent betyr en økning på 66 prosent.

– Dette vil svekke konkurransekraften til vår største konkurrent, som er Sverige, hvor momsen på matvarer er på 12 prosent. Så jeg gir tommelen ned til dette isolert sett, sier Brubakk.

Kompensasjon til dem med lav inntekt

Skatteutvalget legger ikke skjul på at økte momssatser betyr økte kostnader for husholdningene.

Det foreslår samtidig, for å skjerme lavinntektshusholdninger og barnefamilier, at det settes av 12,5 milliarder kroner til direkte kompenserende tiltak.

Det har også tatt for seg de fremste innvendingene mot forslaget.

Utvalget viser til at Sverige satt ned momsen på matvarer fra 21 til 12 prosent i 1995.

En rapport har konkludert med at dette ga lavere priser på kort sikt, men at de langsiktige effektene var mer usikre.

Når det gjelder grensehandelen er utvalget åpen om at forslaget kan øke denne, men påpeker at det samtidig er begrenset hvor mange nordmenn som bor et sted som gjør at de kan benytte seg av muligheten og at SSB-statistikk viser at omtrent halvparten av all grensehandel gjelder andre varer enn næringsmidler.