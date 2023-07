Widerøe-kjøpet: Tusenvis av arbeidsplasser er i spill

Norwegians kjøp av Widerøe får følger for over 4.500 ansatte på norske flyplasser. Det ligger an til store endringer i markedet for bakketjenester.

Konsernsjef Geir Karlsen (t.h.) i Norwegian og konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe ser synergier på 200–300 millioner kroner i året. Noen av dem vil komme fra samordning av bakketjenester.

Norwegian vil ikke bare kjøpe Widerøe med 43 fly og over 400 daglige avganger.

De vil også overta Widerøe Ground Handling, som er Norges største selskap på bakketjenester. Det omfatter alt fra kundeservice, innsjekk og håndtering av bagasje til renhold og flyservice.

Det er i dag fem aktører i dette markedet i Norge. (Se tabellen under.) Slike tjenester er en stor kostnad for flyselskapene.

– Vi har estimert synergier på 200–300 millioner kroner i året. (…) Det gjelder blant annet skalafordeler på innkjøp, vedlikehold og IT. Bakketjenester er et annet område der vi ser at vi kan gjøre noe.

Det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian da kjøpet av Widerøe ble kjent.

Kjøpet kan kaste om på hele markedet for bakketjenester i Norge.

– Får ringvirkninger

– At Norwegians kjøp av Widerøe vil få ringvirkninger for bakketjenestene, er det ingen tvil om. Nøyaktig hva som skjer, gjenstår å se. Vår oppgave er uansett å ivareta våre medlemmers interesser. Det gjelder uavhengig av hvilket selskap de jobber i.

Det sier Gunnar Holm i LO-forbundet Flyarbeidernes Forening. De organiserer 3.000 flyplassansatte som jobber med alt fra bagasjehåndtering, til vedlikehold og annet fysisk arbeid i terminalene.

I tillegg er det cirka 1.500 ansatte på flyplassene som jobber med service, innsjekk og annen kundekontakt.

Norwegian kan bytte til Widerøe

Widerøe Ground Handling (WGH) har i dag ingen oppdrag for Norwegian. Det kan det bli en endring på fra 2024.

Norwegian vil i høst legge ut anbud for alle bakketjenestene i Norge, som de ikke selv tar hånd om.

– På det anbudet vi nå har ute, ser vi at det er veldig stor interesse og konkurranse, skriver direktør for kommunikasjon i Norwegian, Grete Kruse Roald, i en e-post.

I dag bruker Norwegian Widerøe Ground Handlings konkurrent Aviator på norske flyplasser utenom Gardermoen. Der valgte Norwegian i vår en løsning der de selv håndterer innsjekk og kundeservice gjennom det nyopprettede selskapet Red Handling.

Bagasjehåndteringen på Gardermoen lar Norwegian derimot selskapet Menzies ta seg av enn så lenge.

Sentralt plasserte aktører som E24 har snakket med, tar for gitt at det kommende datterselskapet WGH vil vinne anbudene som Norwegian legger ut i høst.

SAS kan bytte vekk Widerøe

Selskapet Aviator hadde bakketjenestene for konkursslåtte Flyr. Nå kan Aviator risikere å bli den store taperen også på Norwegians kjøp av Widerøe. Men det er ikke gitt.

Godt informerte kilder i de store flyselskapene sier til E24 at de ikke har noen tro på at SAS vil fortsette å kjøpe bakketjenester av Widerøe i fremtiden.

For da vil SAS i så fall betale store penger til sin ene store konkurrent i Norge.

SAS har siden 2016 brukt Widerøe Ground Handling på de regionale flyplassene i Norge. Men fra 2021 har SAS brukt Aviator i Bergen, Tromsø og Kristiansand.

På Gardermoen har SAS sitt eget datterselskap, SAS Ground Handling, med 1.300 ansatte.

Aviator vil trolig snart kjempe om å få levere bakketjenester til SAS på alle de andre flyplassene i Norge.

SAS vil ikke alt nå si at de vil skifte ut Widerøe.

– Det er for tidlig å si hva konsekvensene blir for SAS' kjøp av bakketjenester., sier pressesjef Tonje Sund i SAS Norge.

SAS vurderer å selge sitt datterselskap for bakketjenester. Vil Norwegians kjøp av Widerøe få SAS til å tenke på nytt?

Selges SAS Ground Handling?

Norwegians kjøp av Widerøe er ikke den eneste nyheten i år som kan endre landskapet helt på norske flyplasser.

I april kunne den danske avisen Berlingske avsløre at SAS vurderer å selge SAS Ground Handling. Dette som en følge av konkursprosessen til SAS i USA.

– I og med at vi har tatt imot statsstøtte, kan det være at EU krever såkalte innrømmelser. Derfor ser vi på forskjellige muligheter som kan oppfylle det. Et potensielt scenario er å selge SAS Ground Handling.

Det skrev SAS’ danske pressesjef Alexandra Lindgren Kaoukji i en e-post til Berlingske i april.

Etter det E24 kjenner til, har SAS mottatt konkrete bud. Men SAS har ennå ikke tatt en avgjørelse på om de skal selge sine bakketjenester på Gardermoen, Kastrup og Arlanda.

Turbulent tilværelse

De ansatte som jobber i selskapene som utfører bakketjenester i Norge har opplevd svært mye turbulens de siste årene. I pandemien nedbemannet alle selskapene kraftig.

I tillegg skjer det store skifter i forbindelse med anbudskonkurransene som disse selskapene stadig må delta i.

Da Widerøe Ground Handling i 2021 tapte for Aviator i konkurransen om levere tjenester til SAS i Bergen, Tromsø og Kristiansand, mistet mange ansatte der jobben.

Aviator ville da ikke ansatte alle dem som mistet jobben. Fagforeningene mente at det i realiteten var snakk om en virksomhetsoverdragelse og at de ansatte hadde krav på å fortsette i jobbene sine. Fagforeningene gikk til sak mot Aviator, men tapte.