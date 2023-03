Ny dagligvareutredning: Bondelaget bekymret for «skippertak»

Næringsministeren skal kartlegge omfanget av dagligvarekjedenes egne merkevarer. Bondelaget frykter lastverk som følge av hastverk.

UROLIG: Arthur Salte i Norges Bondelag er urolig for at egne merkevarer gir dagligvarekjedene stadig mer makt. Han er positiv til at regjeringen har bestilt en utredning som skal finne ut av effektene.

– Det minner om skippertak, sier styremedlem Arthur Salte i Norsk Bondelag.

Han er glad for at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har bestilt en utredning om kjedenes egne merkevarer (EMV). Men han er redd for at korte tidsfrister vil gjøre at arbeidet bærer galt av sted.

Det er Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) som har fått oppdraget med å lage utredningen. Deres første frist er 31. mars. Da skal analyseselskapet ha landet på en definisjon av EMV.

SØA har invitert aktører i bransjen til et innspillsmøte 16. mars. Både Bondelaget og Dagligvareleverandørenes forening (DLF) frykter at det er for tett opptil fristen.

Kommunikasjonsdirektør Mette Hanekamhaug i DLF påpeker at ingen andre land i Europa har én felles definisjon av EMV.

– To uker fra møtet til avgivelse kan bli veldig knapt, men vi har tillit til at aktørene blir lyttet til, sier hun.

Flere sider av bordet

EMV er ett av mange områder ved dagligvarebransjen som Vestre har rettet søkelyset mot. Fenomenet splitter bransjen:

Leverandørene mener at stor bruk av egne merkevarer kan skvise ut uavhengige merkevarer eller gi dem høyere priser.

Butikkjedene fremholder at EMV er viktig for å styrke konkurransen og forbrukernes valgmuligheter.

Næringsministerens utgangspunkt baserer seg på skepsisen mot EMV.

– At noen få aktører sitter på flere sider av bordet samtidig, for eksempel ved at de både eier og driver flere ledd av verdikjeden, kan ha konsekvenser for konkurransesituasjonen, har Vestre påpekt.

HVA ER TALLET? Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skal finne ut hvor mye av norske matvarer som blir markedsført av kjedene selv.

Svært ulike tall

Mengden egne merkevarer i en vanlig dagligvarebutikk har økt markant de siste tiårene. I 1996 var andelen på rundt 4 prosent.

I dag er dette mangedoblet. Men hva som er den faktiske andelen, finnes det sprikende svar på.

Analyseselskapet NielsenIQ beregner andelen til rundt 17 prosent, mens den internasjonale organisasjonen PLMA, som jobber for å fremme EMV, mener at hver tredje vare som handles i norske matbutikker er markedsført av kjedene selv.

Det er flere grunner til at man kan ende opp med vidt forskjellige tall, forklarer Hanekamhaug i DLF.

VIL BIDRA: Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening, håper på en EMV-definisjon som har bred støtte blant bransjeaktørene. – Derfor er vi svært glade for at de inviterer til et møte hvor aktørene får mulighet til å komme med innspill. Vi ser frem til å være en konstruktiv bidragsyter i dette arbeidet, sier hun.

– Mye av det handler om at flere varer og kategorier ikke lar seg måle like lett. Som for eksempel frukt og grønt, mindre bakevarer, og ikke minst ferskt kjøtt og fisk. Kaffe er også et eksempel på en kategori som blir underrapportert, der den reelle EMV-andelen er langt høyere enn det tallene viser.

Rapport før sommeren

Næringsministeren ønsker seg nå et nytt tall med to streker under – og deretter en analyse av hvorvidt EMV har flest positive eller negative effekter på konkurransen. Det skal SØA gi ham.

– Vi er i startfasen. Det er riktig at det ikke finnes noen formell definisjon på EMV ennå. Det jeg kan si nå er at vi har en målsetting om å lande en definisjon som alle kan slutte seg til, sier fagdirektør Rolf Røtnes i SØA.

Rolf Røtnes er fagdirektør i Samfunnsøkonomisk Analyse.

– Hva tenker du om bekymringene fra Bondelaget og DLF om den korte fristen?

– Vi skal ha det møtet og tar imot alle innspill. Hvis det er stor spredning, må vi ha en definisjon som gjenspeiler det, men er det stor grad av konsensus har vi ikke noe problem.

– Det viktigste for oss er å få oversikt over hvorfor man ønsker en bestemt avgrensning, sier han.

Den endelige rapporten skal leveres innen 1. juni.

– Urolige for utviklingen

Egne merkevarer dreide seg opprinnelig om billigprodukter, som Norgesgruppens First Price.

I senere tid har butikkjedene lansert EMV-produkter som utfordrer på kvalitet, som Kolonihagen hos Rema 1000 eller Jacobs hos Meny.

Arthur Salte forteller at Bondelaget ikke ønsker seg et forbud mot EMV, slik enkelte oppfatter at de gjør, men at mekanismene blir belyst.

– Vi kjenner det er krevende at dagligvarekjedene tilegner seg mer kontroll over verdikjedene. Det gjør at vi bønder får mindre del av overskuddet. Det er ingen tvil om at EMV kan være et hinder, avhengig av hvordan varene blir priset.

Salte påpeker at EMV-andelen i andre europeiske land er betydelig høyere, og økende.

– Vi er urolige for den utviklingen. For at dagligvarekjedene får for stor makt.

Han opplever at det er politisk vilje på Stortinget om å ta EMV på alvor, forankret i et ønske om å ha landbruk i hele Norge.

– Men vi er bekymret for at gjennomføringen drar ut i tid, og at det blir veldig korte frister når det først skjer noe. For dette er et viktig arbeid som kommer til å få konsekvenser langt frem i tid.