Ble pågrepet på vei til Dubai – nå har han tilstått millionbedrageri

Da den bedrageritiltalte 36-åringen ble stanset på Gardermoen, hevdet han at han skulle hente bevis i Dubai. Nå har mannen lagt kortene på bordet, og innrømmet millionsvindel.

DUBAI: 36-åringen hevdet at han skulle til Dubai for å sikre et lån. Nå har han tilstått bedrageri.

Mellom 2014 og 2018 skal 36-åringen ifølge politiet ha lurt en 58 år gammel mann til å investere millioner i et oppdiktet eiendomsprosjekt.

Han var tiltalt for grovt bedrageri av eiendomsverdier for til sammen 18,1 millioner kroner. Ifølge tiltalen skal mannen også ha tatt opp nær 4,5 millioner i forbrukslån ved å utgi seg for å være den fornærmede 58-åringen.

Mandag 13. februar ble 36-åringen pågrepet på Gardermoen, med en enveisbillett til Dubai og over 60 kilo bagasje. Politiet fikk ham varetektsfengslet, fordi de mente han forsøkte å stikke fra rettssaken.

36-åringen forklarte derimot at han skulle til Dubai for å hente bevis for at han hadde tatt opp lån for å betale tilbake beløpet i tiltalen. Bedragerirettssaken skulle startet mandag i Oslo tingrett. Nå blir det i stedet en tilståelsessak.

Har tilstått

Den siste uken har politiet og 36-åringens forsvarer diskutert beløpene i tiltalen.

Ifølge forsvarer Alexander Greaker. er bedrageribeløpet nå nedjustert til cirka 15 millioner.

– Aktor har nedjustert beløpene, så nå vedkjenner han seg tiltalen. På bakgrunn av bevissituasjonen slik den foreligger nå, så har han valgt å legge kortene på bordet og erkjenne tiltalen, sier Greaker.

Politiadvokat og aktor i saken, Camilla Linnes bekrefter overfor E24 at tiltalte nå har tilstått bedrageriene, samt at beløpet i tiltalen er nedjustert til 15 millioner.

FORSVARER: Alexander Greaker forsvarer 36-åringen som nå har tilstått bedrageriet.

Nå forventer Greaker at hans klient vil få en tilståelsesrabatt på 10 til 15 prosent.

– Er det så mye å hente når man venter så lenge med å tilstå?

– Ja, hovedforhandlingen skulle vare i seks dager, nå blir det tilståelsessak tirsdag. Det foreligger også brudd på EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen), for lang saksbehandlingstid, sier forsvareren.

TILSTÅELSESSAK: Saken skulle gått for Oslo tingrett over seks dager. Nå blir det tilståelsessak, som vil vare én dag.

Hevder han skulle til Dubai for å hente bevis

– Han endret forklaring om Dubai-turen?

– Nei, det er helt reelt. Han skulle til Dubai for å gjøre bevisinnhenting. Dette er noe han erkjenner at han gjorde i etterkant av at han forledet fornærmede.

Greaker sier 36-åringen dermed har erkjent at han forledet 58-åringen, men at han har tatt steg for å gjøre opp for seg.

– Jeg mener det har stor betydning for straffutmålingen at han i etterkant har forsøkt å få til noe, sier han.

Forfalsket underskrifter

I september 2015 skal 36-åringen og fornærmede ha inngått en avtale om å stifte et aksjeselskap, som skulle drive med eiendomsutvikling i Norge. Tiltalte skal ifølge en dom fra et sivilt oppgjør i Borgarting lagmansrett ha hevdet at han hadde søkt om et lån på inntil 36 millioner kroner i Dubai, som skulle finansiere virksomheten.

58-åringen skal ha overført 500.000 kroner til 36-åringen som inngangsbillett til prosjektet.

For å sikre en utvidelse av lånerammen til 50 millioner kroner, ba 36-åringen fornærmede om å overføre to av sine eiendommer i Oslo til et eiendomsselskap tiltalte samarbeidet med.

Men ifølge tiltalen ble det aldri registrert noe eiendomsselskap, og lånet fra Dubai ble heller ikke noe av.

I stedet skal 36-åringen ha solgt eiendommene bak 58-åringens rygg til intetanende kjøpere. De to eiendommene ble solgt for 10 og 5,1 millioner kroner. Ifølge tiltalen, som nå er tilstått, skal 36-åringen ha forfalsket underskriften på skjøtene til de to eiendommene i forbindelse med salget.

Fikk oppnevnt verge

I 2021 gikk 58-åringen rettens vei for å kreve å få tilbakeført eierskapet til de to eiendommene. Han vant frem i Borgarting lagmannsrett.

I denne rettssaken ble det lagt frem en legeerklæring, hvor det fremgår at mannen har en diagnose som gjør ham lett påvirkelig.

«Sykdommen kan blant annet gi seg utslag i mangel på vilje og oppmerksomhetssvikt. (...) Hans evne til å si nei kan være fraværende pga. sykdommen, og han ser ikke alltid konsekvensene av sine handlinger, slik friske mennesker gjør.», står det i legeerklæringen.

Mannen fikk i 2018 oppnevnt et familiemedlem som verge. Det var vergen som i sin tid anmeldte saken til politiet. Vedkommende skulle i utgangspunktet vitne i rettssaken.