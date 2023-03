Kunstner dømt i Werner Jensen-saken

Kunstneren John Hedemark er dømt i Oslo tingrett til fengsel i ett år for bedrageri. – Dommen ankes 100 prosent sikkert, sier Hedemark.

DØMT: John Hedemark, aka Werner Jensen, er dømt for bedrageri.

I tillegg er han dømt til å betale til sammen 653.443 kroner i skadeerstatning til 16 ulike fornærmede i saken. Politiet har også fått medhold i å inndra over 200 av kunstnerens bilder.

– Dommen ankes 100 prosent sikkert. Det er flere ting jeg finner underlig i rettens resonnementer, så her er det mye advokatmat fremover, sier Hedemark til E24 etter at dommen ble klar.

I flere tiår har John Hedemark solgt verker av kunstnerne Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn fra galleriet sitt på Frogner i Oslo.

I 2020 aksjonerte politiet mot galleriet. Ifølge NRK, som var til stede under razziaen, ble det beslaglagt over 200 kunstverk.

Etter en politiaksjonen måtte Hedemark krype til atelieret, og avsløre for omverdenen at det er ham selv som er alle de tre kunstnerne.

Politiet siktet har nå fått medhold i sin mening om at dette har vært bedrageri.

John Hedemark har stilt ut bilder i flere tiår.

Avgjørende CV-er

I den ferske dommen fra Oslo tingrett legges det stor vekt på at Hedemark ved flere anledninger har lagt ved CV-er for de ulike kunstnerne når han har solgt bildene.

Andre ganger har han, ifølge dommen, gitt «CV-informasjon» om kunstnerne i dialog, og forklart at de har meritter som ikke faktisk eksistert.

Ved en anledning skal han ha skrytt opp verdien av et bilde i en Finn-annonse, ved å si at Werner Jensen hadde vunnet en pris på New York Art Expo.

«Retten finner det bevist at tiltalte ga villedende informasjon til fornærmede i form av informasjon om høyere verdi enn salgsprisen, utstilling i New York og CV-informasjon. Fornærmede risikerte tap av forventet vinning,» står det i dommen.

– Kommenteres knapt i dommen

Hedemarks advokat, Gard Lind-Iversen, begrunner beslutningen om å anke fordi de mener dommen utgjør en stor begrensning for den kunstneriske frihet.

– Poenget med pseudonymer og heteronymer er å skjule kunstnerens egentlige identitet. Dette aspektet kommenteres knapt nok i dommen. Retten begrenser kunst til å være investeringsobjekter, som i seg selv er problematisk etter mitt syn, sier Lind-Iversen til E24.

Hedemarks advokat, Gard Lind-Iversen, i Advokatfirmaet Storrvik

Advokaten problematiserer også at verdivurderingene av bildene i dommen er lite grundige.

– Eksempelvis har særlig Werner Jensen sin kunst vært svært populær i 25 år og har vært omsatt til høye priser på bruktmarkedet både før og etter avsløringen. Dette er heller ikke kommentert i dommen.

Har nektet straffskyld

Hedemark selv har hele veien ment at han ikke har gjort noe straffbart.

Han mener han har malt bilder under et pseudonym. Politiet mener han har villedet og svindlet i en årrekke.

– Det er jo ikke sånn at Folkeregistret som bestemmer hvem som er gode kunstnere og hvem som ikke er gode kunstnere, sa kunstneren til E24 før rettssaken.

Hans forsvarere sa til E24 før rettssaken at de tror en domfellelse vil få rare følger for kunsteruttrykket.