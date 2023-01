Undersøkelse blant unge i Europa: Kahoot mer populær enn TikTok og Apple

Unge i Europa setter Kahoot på tredjeplass når de skal rangere merkenavn de liker, ifølge en fersk undersøkelse. Det norske teknologiselskapet kan kun se seg slått av Nike og Netflix.

Kahoot seiler opp som et populært merkenavn blant unge, ifølge en ny undersøkelse.

Det amerikanske analysebyrået Ypulse, som er spesialisert på å undersøke trender blant unge, slapp denne uken resultatet fra en ny merkevareundersøkelse blant unge i Vest-Europa.

Analysebyrået har spurt unge i aldersgruppen 13–39 år om å se på 800 ulike merkenavn og rangere dem etter ulike parametere, blant annet hvor kule de synes merkene er. Ifølge Ypulse synes unge at merkevarer er kule når de «er unike og skiller seg ut fra konkurrentene».

Word of mouth-markedsføring

Og hvilke merkenavn synes generasjon Z og millennials er kulest?

Øverst troner sportsgiganten Nike, etterfulgt av strømmetjenesten Netflix.

Like under de to amerikanske gigantene, på en tredjeplass over blant annet Apple og TikTok, finner vi norske Kahoot som de aller fleste forbinder med quizzer og såkalt e-læring.

– Det er helt fantastisk hvordan Kahoot har vokst frem til å bli en elsket merkevare blant læringsglade mennesker i alle aldre, både i klasserom, på jobb og hjemme, skriver administrerende direktør Eilert Hanoa i Kahoot i en mail til E24.

Administrerende direktør Eilert Hanoa i Kahoot.

Selskapet har ingen markedsføringskampanjer og innrømmer at plasseringen på listen kom som en positiv overraskelse.

– Den unike styrken i Kahoots merkevare er bygget opp ene og alene gjennom engasjementet og opplevelsen det gir å spille Kahoot, word of mouth og viral spredning, sier Hanoa.

Her er, ifølge Ypulse, de mest populære merkenavnene blant unge i Europa:

Nike Netflix Kahoot! Apple TikTok Instagram Coca-Cola PayPal YouTube Footlocker PlayStation 5 Savage x Fenty Adidas Pringles SimpleClub

Børsras

Kahoot er børsnotert i Oslo og er en populær aksje blant privatinvestorer på Oslo Børs. Tall for 2022 viser at selskapet er det tiende mest populære selskapet for privataksjonærer å eie aksjer i.

Aksjen har imidlertid fått hard medfart etter at det tidligere i år la frem foreløpig resultater for fjerde kvartal. Til tross for flere betalende kunder, var veksten i inntektene lavere enn ventet.