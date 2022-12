Strømprisrekord i Sør-Norge i 2022

Snittprisen for strøm ender på rundt to kroner per kilowattime i hele Sør-Norge i 2022. Det er nær tre ganger høyere enn rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn 2020.

Strømprisene har nådd nye høyder i løpet av 2022. Flere prisrekorder er brutt i løpet av året, og også årsgjennomsnittet er ny rekord.

NTB-Marius Helge Larsen

– Vi har aldri vært i nærheten av disse prisene før. Selv i fjor var årsgjennomsnittet langt over det vanlige. Nå slås det tallet med tregangen, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight til NTB.

Strømprisene for nyttårsaften er allerede klare. Dermed er det også mulig for analytikeren å regne ut snittprisen for hele 2022. Slik ser den ut i de fem prissonene Norge er delt inn i (snittpris for 2021 i parentes):

NO1 – Østlandet: 1,94 kroner per kilowattime (kWh) (0,76 kroner)

NO2 – Sør- og sørvestlandet: 2,13 kroner per kWh (0,76 kroner)

NO3 – Midt-Norge med Sunnmøre: 0,43 kroner per kWh (0,42 kroner)

NO4 – Nord-Norge: 0,25 kroner per kWh (0,36 kroner)

NO5 – Bergensområdet: 1,94 kroner per kWh (0,75 kroner)

Sammenligner man med 2020, blir prisforskjellen enda mer enorm. Det året var prisene relativt lave, og snittet lå på i underkant av 0,1 krone per kWh i hele landet.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Strøm-året 2022

Lilleholt påpeker at prisene var høye allerede ved inngangen av 2022 etter at Putin strupte gasseksporten til Europa i løpet av høsten i forkant.

– Deretter fortsatte de å stige utover året og nådde toppen i august-september, da det også var kritisk lavt nivå i de norske vannmagasinene, sier han

Utover høsten begynte det å regne i Norge, og gasslagrene i Europa ble samtidig fylt opp, slik at prisene falt igjen. Og så kom det en ny økning med kulden i desember.

– Det er ikke tvil om at situasjonen i Europa, med krigen i Ukraina, har hatt en voldsom påvirkning. Kraftmarkedet i hele Europa er i ubalanse, sier Lilleholt.

Nesten halvert pris i sør neste år

Neste år forventer ekspertene at strømprisene i Sør-Norge vil bli lavere enn i år. Ser man på forventningene i markedet, vil snittprisen ligge på rundt 1,5 kroner per kWh i 2023 i sør. Lilleholt tror imidlertid den blir enda lavere enn det.

– Vi tror snittprisen for 2023 vil ligge på rundt 1,1 krone per kWh i Sør-Norge. Det er mer vann i magasinene nå. Men fortsatt vil det også være en historisk høy pris neste år. Vi er ikke tilbake til normalen ennå, sier han.

Nord-Norge må trolig forberede seg på høyere strømpriser neste år enn i år.

– Vi vil se mer utjevning av prisene. I nord har de brukt opp en del av ressursene sine i magasinene og sendt en del strøm til eksport. Det har heller ikke kommet ekstreme mengder snø ennå, sier strømeksperten.