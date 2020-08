Historisk svakt halvår i nyboligmarkedet

Færre nye boligprosjekter presser opp boligprisene i de store byene, mener Boligprodusentene.

Torsdag presenterte Per Jæger i Boligprodusentenes Forening statistikken for nyboligsalget og igangsetting i juni. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 13. august 2020 10:40 , Publisert: 13. august 2020 10:15

Salget av nye boliger var 3 prosent høyere i juni i år enn i juni 2019, viser fersk statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

Nyboligsalget i juni i fjor var det laveste junisalget på 10 år, skriver foreningen i en pressemelding.

I mai falt salget med 18 prosent, og igangsetting av nye boliger var ned 29 prosent.

I andre kvartal er antall solgte boliger rekordlavt. Salget i kvartalet er 19 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.

Igangsettingen var 13 prosent lavere enn i samme måned i fjor. For første halvår er igangsettelsen ned 15 prosent mot samme periode i fjor.

«Aktiviteten første halvår har aldri vært lavere enn i 2020», skriver Boligprodusentene i en pressemelding.

Høyere boligpriser i juni

Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent nominelt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner var oppgangen på 1,0 prosent.

– Ubalansen i boligmarkedet som kommer til syne gjennom prisveksten for brukte boliger er et varsel om sviktende boligforsyning, sier Per Jæger i pressemeldingen.

Mangelen på nye boligprosjekter bidrar til økt prisvekst særlig i Oslo og storbyene, ifølge pressemeldingen.

– Prisveksten løper fra lønnsveksten, og vil forsterke skiller i boligmarkedet mellom de som eier bolig og de som er henvist til leiemarkedet, sier Jæger i meldingen.

Han mener politikerne må sikre at det reguleres nok nye boliger.

Boligprodusentene regner med at det blir solgt omtrent 4.000 færre nye boliger i år enn i fjor. Anslaget gjelder bare hvis det er normal aktivitet i nyboligmarkedet i andre halvår.

