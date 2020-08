Vi tar mindre taxi, og snart kommer fryktet reform: – Nå skal de slippe fanden løs

Ferske tall viser at taxinæringens omsetning har stabilisert seg på 24 prosent under fjoråret. Med en kommende reform av næringen i høst, tviler taxiledelsen på at de vil klare å styrke seg i tide.

GIR SEG: Geir Meling har vært drosjesjåfør i over 40 år. Nå gir han seg på grunn av taxireformen. Vis mer Stavanger Taxi

Mads Yksnøy

Publisert: Publisert: 1. august 2020 14:55

– Den coronasituasjonen som kom gjorde at næringen fikk en krise. Vi mistet 90 prosent av omsetningen i begynnelsen, sier daglig leder i Rogaland Taxi, Svein Svimbil.

Taxinæringen føyer seg inn i rekken av næringer som har blitt sterkt påvirket av coronakrisen.

BEKYMRET: Svein Svimbil, daglig leder i Rogaland Taxi, er bekymret for taxinæringens omsetningstall. Vis mer Siv Christin Haug, Rogaland Taxi

Tall fra DNB for uke 30 viser at nordmenns forbruk av taxi har stabilisert seg på et nivå 24 prosent under fjoråret.

På det laveste viste de landsdekkende tallene en reduksjon på over 80 prosent. Rogaland er blant markedene som sliter mest.

– Stavanger har vært en kjempeutfordring fordi de som jobber i oljeindustrien sitter på hjemmekontor, og de booker vanligvis mye drosje. Flyplasstrafikk er også viktig, og folk drar mindre med fly enn tidligere, sier Svimbil.

– Dette slår skikkelig negativt ut, sier han.

Mistet 50 av 200 ansatte

Allerede før coronapandemien inntraff sto den etablerte taxinæringen overfor store utfordringer. Taxireformen som ble vedtatt i 2019 har som hensikt å senke kravene til drift av drosje, og med det åpner den for tøffere konkurranse i taximarkedet.

– På kort sikt blir man rystet av konsekvensen av den reformen som trår i kraft 1. november, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon Stordrange.

Han er enig i at det å senke kravene for drosjeaktører vil gi flere aktører i markedet, og med det en helt annen konkurransesituasjon.

– Det kan bli en betydelig avskalling, og det kan bli desto vanskeligere for nye å etablere seg i et marked som er fallende, sier Stordrange.

Markedet er allerede inne i en avskallingsfase. Svinnende omsetning har gjort at flere drosjesjåfører har måttet gi seg i yrket i løpet av de siste månedene.

Svimbil kan bekrefte trenden.

– Av 200 ansatte så har jeg mistet 50 drosjeeiere det siste året. Mange av dem som har vært i næringen i mange år er blant dem som gir opp. Vi har heller ikke trengt å rekruttere inn nye, sier han.

Svimbil er heller ikke spesielt optimistisk til veksten i egen næring.

– Tror du dere vil klare å få næringen opp på fjorårets nivå før reformen kommer på plass?

– Nei, det vil vi ikke klare, svarer han.

Jon Stordrange, adm.dir. i NHO Transport, tror taxireformen vil føre til en avskalling i taximarkedet. Vis mer Eva Storm Hanssen, Moment Studio

– Politikerne «fucker» opp hele yrket

En av dem som skal gi seg i yrket er drosjeeier Geir Meling i Stavanger Taxi. Han har vært drosjeeier siden 1976, og reagerer sterkt på hvordan bransjen behandles av politikerne.

– Politikerne har jo bestemt seg for at de skal revolusjonere drosjenæringen. Allerede i dag klarer vi ikke å tilby de ansatte skikkelige lønninger. Som følge av det får du arbeidsdager som ikke ligner grisen, sier han.

Les også Taxi-gründere ønsker lovendring velkommen: – Har ligget bakbundet og kneblet

Meling mener at bransjen har blitt tynt siden starten av 2000-tallet, og at taxireformen vil bli siste spiker i kisten.

– Staten vil ha inn store selskaper og de vil ha vekk enkeltmannsforetakene. Nå skal de slippe fanden løs. Jeg er i den situasjonen at jeg kan gå av med pensjon nå, men jeg tenker jo på mange av kollegene mine, forteller han.

Meling fortsetter:

– Politikerne «fucker» opp hele yrket.

SKEPTISK: Helge Orten er stortingsrepresentant for Høyre, og mener det er nødvendig å endre seg i takt med tidene. Vis mer PETER MYDSKE

Endring blir nødvendig

Helge Orten er leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og mener at næringen bør endre seg i takt med tiden.

– Taxinæringen selv peker på svakheter ved dagens modell, og ettersom mange tyner marginene, illustrerer det godt behovet for endringer, sier han.

Orten mener kundene etterspør noe nytt av dagens taxinæring.

– Litt av poenget er at taxinæringen må innse at det er nødvendig å endre seg etter behovet kundene har i dag og mulighetene ny teknologi gir, og ikke slik det var før, sier han.

Han er klar på at det vil bli stilt strenge kompetansekrav og krav til løyve etter reformen, og at det kan bli tilrettelagt for at enkelte aktører kan få en eksklusiv rett til å drive i områder der det ikke er grunnlag for konkurranse.

– Vi må åpne for at andre aktører som ønsker å tilby de samme tjenestene skal kunne entre markedet, nettopp for å imøtekomme folks behov. Det er kunden som er viktig for å opprettholde næringen, sier han.

