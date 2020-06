Advarer mot å la hjemmekontor bli permanent

Han er sjef for landets ingeniører, hvor 82 prosent har hatt hjemmekontor under corona-krisen. I dag slår NITO-sjef Trond Markussen alarm.

23. juni 2020

– Vi er gode på skippertak i Norge. Kjøkkenbordet fungerer godt en tid, men når smittefaren er over, så bør vi tilbake på jobben, sier Markussen.

Debatten om hjemmekontor er i gang. Telenor-sjef Sigve Brekke sier han tror halvparten av de ansatte ikke vil jobbe på kontoret i fremtiden.

Markussen sier at det går grenser.

– Hjemmekontor har gode sider og har vært et godt virkemiddel for å forebygge smittespredning under corona-krisen. Men jeg vil advare mot at bedriftene gjør det til en permanent ordning for å kutte areal og kostnader. Å møte på jobben har så mange viktige sosiale faktorer, at det er viktigere enn fordelene ved hjemmekontor, sier president Trond Markussen i interesseorganisasjonen for landets ingeniører, NITO.

Han baserer det ikke bare på synsing, men på en undersøkelse gjennomført blant medlemmene, hvor 1140 har svart.

Savner kollegaer

Her er noen hovedfunn:

82 prosent oppgir at de benytter hjemmekontor som følge av corona-krisen.

Rundt 80 prosent savner å treffe kollegaer.

Nesten 80 prosent savner sosiale møter på jobb (lunsj etc.)

Rundt 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er blitt dårligere.

77 svarer at kontakt med kollegaer er dårligere.

Nesten 50 prosent sier at den fysiske arbeidssituasjonen er verre.

Men; flere opplever økt produktivitet på hjemmekontor: 32 prosent oppgir at produktiviteten er blitt bedre, 24 prosent oppgir at den er blitt dårligere, men resten ikke har opplevd noen produktivitetsendring.

Og: 86 prosent gleder seg over å slippe jobbreisen.

– Undersøkelsen viser at folk savner jobben sin; de savner kollegaene, lunsjen, kaffepraten, drodlingen, alt det den fysiske kontakten med kollegaer betyr, sier Markussen.

– Vil advare sterkt

Han sier kostnadskutt ikke må vinne frem som argument for hjemmekontor.

– Det vi snakker om er at jobben er en så viktig del av nordmenns liv, at å rokke ved det, gir mistrivsel. Å bruke hjemmekontor på grunn av en krisetid, er bra. Men å gjør det til en rutine, hvor hjemmekontor blir brukt aktivt for å kutte arealbruk, vil jeg advare sterkt mot, sier NITO-presidenten:

– Både fordi vi over tid er mer produktive når vi trives og kan gjøre ting sammen på jobben. Men det fysiske arbeidsmiljøet er mye dårligere for mange der hjemme, sier han og viser til at ikke alle har store hus og egne kontor.

– Hverdagen for mange er 40 kvadrat og mat ved bordet. Når du har fjernet brødsmulene etter frokost, tar du frem pcen og jobber i åtte timer. Så forsvinner pcen og middagen kommer på det samme bordet.

Markussen sier det går i en overgangsfase.

– Hjemmekontor over noen måneder er noe de fleste har tatt positivt. Men hvis det blir permanent, vil HMS-forholdene bli en stor utfordring, som på sikt vil kunne gå ut over helsen. På kontoret har de fleste fått tilpasset lys, varme, pult og stol. Det er verre hjemme. Hjemme vil det ofte også være ektefelle, barn og andre forhold som kan være en utfordring.

Han legger til at hjemmekontor i all hovedsak dreier seg om digitale møter i avdelingen og at man misser masse kommunikasjon med andre deler av bedrifter.

Sjefen for IBM Norge, Hans Henrik Merckoll har også gitt uttrykk for bekymringer.

– Jobben er også et sted for sosialt samvær, kompetansedeling, bygging av lagfølelse og personlig utvikling. For mange er jobben som en utvidet familie og dynamikken som oppstår når mennesker møtes fysisk kan ikke fullt ut erstattes av tekniske løsninger, sier Markussen.

Hovedregel: Møte på jobb

– Men hjemmekontor har sine positive sider, blant annet til mindre jobbreising og reduserte utslipp?

– Ja, og jeg sier ikke et absolutt nei, men vi må tilbake til at hovedregelen er å møte på jobb. Jeg tror nok svarene ville blitt litt annerledes hvis det ikke var erfaringene fra en midlertidig periode på noen måneder som ble formidlet i vår måling. Hadde vi spurt om man ikke lenger skal ha jobben som fast arbeidsplass, ville nok mange vært skeptisk, sier NITO-sjefen.

Han legger til:

– Jeg tror også at arbeidsgiverne er tjent med å ha folk på jobb. Vi snakker å bygge et selskap, skape en kultur og samarbeide. Det får du ikke til på datamøter.

– Er du selv på hjemmekontor?

– Ja, jeg er på teams hele dagen og gleder meg til å vende tilbake på jobben.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge sier hjemmekontor har kommet for å bli.

– Det er en del av det fleksible arbeidslivet som har vært på vei lenge, men som har tatt av som en rakett under coronakrisen. Vi har fanget opp de samme signalene som NITO-undersøkelsen viser, blant annet når det gjelder savn av kolleger og kaffeprat – og ikke minst det positive med å slippe jobbturen, sier Bolstad.

Han sier mange bedrifter akkurat nå jobber med å finne løsninger som tilfredsstiller ulike behov.

– Vi er veldig forskjellige og tilbudene må tilpasses medarbeiderne. Noen er avhengige av å ha folk rundt seg, andre synes hjemmekontor er flott. Noen har store boliger, andre har 30 kvadratmeter og barn rundt seg: Bedrifter jobber nå for å finne løsninger som tilfredsstiller behovene til de ansatte og til bedriften.