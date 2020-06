Coronakrisen ga salgsstopp for Otovo: Lanserer leasing av solceller

Selskapet forventer å selge solcelleanlegg gjennom leasing for et milliardbeløp innen tre år.

Sakte, men sikkert begynner Otovos Oslo-kontor og fylles opp igjen etter måneder med hjemmekontor. Fra høyre: Gründer og daglig leder Andreas Thorsheim og underdirektør for finans, Cecilie Weltz, som nylig ble hentet fra Verdane Capital. Vis mer Sindre Hopland

Publisert: Oppdatert: 10. juni 2020 13:11 , Publisert: 10. juni 2020 12:20

– Det har vært finansieringen av anlegget som er utfordringen for mange kunder, sier Andreas Thorsheim, daglig leder og gründer i solcelleselskapet Otovo.

Å kjøpe solcellepaneler til titusenvis av kroner ble ikke nevneverdig lettere for folk flest da coronakrisen slo inn for fullt.

Både mars, april og mai ble veldig stille måneder for Otovo som hadde en målsetting om å vokse 100 prosent fra fjoråret.

– Det er jo en risiko for at europeiske forbrukere får svekket kjøpekraft. Da er det gull verdt å ha et produkt som franskmenn og spanjoler har råd til, også i dagens situasjon, sier Thorsheim.

– Dere opplevde full stopp i etterspørselen tidligere i år. Er leasingproduktet et svar på dette?

– Ja, definitivt. Hvis du er spanjol og betaler tre kroner for hver kilowattime, da ser du nok etter billigere alternativer nå. Og hvis man kan få dette produktet uten å måtte ut med 5–10 000 euro fra dag én, så er jo det attraktivt, sier han.

Vil gjøre som i USA

I motsetning til mange leasingavtaler for bil, er det ingen kostnad for oppstart, etter modell fra USA.

– I USA ble leasingmodellen lansert rett rundt finanskrisen, og det var i den tiden man bygget markedet der. Vi tror det er mulig å gjøre det samme i Europa nå.

Men når kundene i stor grad ikke lenger skal kjøpe hele solcelleanlegget for egne penger, betyr det at Otovo må punge ut mer for hver nye kunde.

– Kan dere finansiere alt dette på egen hånd?

– Det er kapitalintensivt, men det er ikke uvanlig at man er prosjektutvikler selv i starten. Vi hentet 150 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som gir oss båndbredde til å selge dette en lang stund på egen hånd.

I Norge vil et abonnement for solceller på taket koste 299 kroner i måneden med bindingstid på 20 år. Det er mulig å kjøpe seg ut tidligere, og når 20 år har gått, beholder kunden solcellene.

Etablerer nytt selskap

Samtidig er planen å få med en industriell partner når selskapet kan vise at tusenvis av kunder faktisk ønsker å leie seg solcellepaneler på taket.

Otovo har nylig hentet Cecilie Weltz fra oppkjøpsfondet Verdane til blant annet å lede et nytt selskap som skal eie leasingkontraktene. Dette selskapet skal skilles ut fra Otovo.

– Vår hypotese er at dette fungerer som et motsyklisk produkt i krisetider som nå, hvor mange ønsker å spare penger, sier Weltz som mener de sitter på et produkt som med tiden vil bli lett å selge inn til for eksempel infrastrukturfond.

– Kapitalmarkedene ser etter grønne investeringer, og her kan investorer få tilgang til en diversifisert og stabil kontraktsportefølje mot europeiske huseiere, sier hun.

Weltz sier selskapet forventer at leasingproduktet tar såpass av at det kan selge solcelleanlegg for et milliardbeløp de neste tre årene.

Andreas Thorsheim er administrerende direktør i Otovo, som driver med solcellepaneler. Her er Thorsheim på det solcelledekkede taket der han bor i Holmenkollen, med utsikt over Oslo. Vis mer Siv Dolmen

Solceller i Norge; Det ble i 2019 installert 1.666 solcelleanlegg i Norge

Totalt har ca. 4.000 husstander i Norge solceller

I Norge kan et solcelleanlegg vanligvis dekke mellom 20 og 50 prosent av strømbruken i en enebolig.

Huseiere med solceller, mottar 15-25.000 kroner fra Enova i støtte, enten de eier eller leaser.

Huseiere kan selge strøm de ikke bruker selv. De gunstigste avtalene betaler huseierne 110 øre per kilowattime. Kilde: Enova/Otovo Vis mer vg-expand-down

Har mistet 1–2 kvartaler på krisen

I fjor doblet Otovo omsetningen fra året før til 193,6 millioner kroner, med et underskudd på 68,4 millioner før skatt.

Hvordan 2020 til slutt ender avhenger av hvordan leasingproduktet selger. Thorsheim sier man være ekspert på både smittevern og politikk for å gjøre ordentlige prognoser for hele året.

– Vi kommer til å miste 1–2 kvartaler på coronakrisen, men samtidig vil 2021 og 2022 bli sterkere enn vi hadde trodd på forhånd, fordi krisen har fremskyndet en del prosesser som var i gjære, sier Thorsheim.

Selskapet som er registrert på Oslo Børs’ unotert-liste (OTC) mener likevel at driftsresultatet (ebitda) vil ende på rundt det samme som i fjor – et underskudd på 54 millioner kroner.

Otovo Selskapet ble startet av Andreas Thorsheim, Lars Syse Christiansen, Simen Jørgensen og Andreas Bentzen i 2015.

Solenergiselskapet sammenligner priser fra installatører som konkurrerer om å legge solcellepaneler på taket ditt.

I tillegg leverer Otovo en tjeneste som lar huseiere følge strømproduksjonen på mobilen.

Har virksomhet i Frankrike, Spania, Norge og Sverige.

Solcellene kan både kjøpes og leases. Vis mer vg-expand-down

50–100 nye kunder hver uke

Spania er truffet hardt av coronakrisen, og i sommer mister landet millioner av turister som følge av blant annet reiserestriksjoner.

Dette er også det første landet hvor Otovo lanserte sin leasingtjeneste. Denne har også i det stille blitt lansert i Norge, og vil til høsten dyttes ut i Frankrike og Sverige.

Otovo ønsker ikke å si hvor mange kunder de har fått så langt i Spania etter lanseringen, men Thorsheim sier man nå får mellom 50–100 nye kunder hver uke.

Han sier det ikke er noen andre som leier ut solceller i Europa, og ekspansjon til andre større europeiske land med kjøpesterk befolkning er en del av planen fremover – enten gjennom oppkjøp eller at man starter fra null.

Selskapet ser for seg å ha flere leasing-kunder enn eier-kunder allerede i løpet av 2020.

I en tidligere utgave av denne saken stod det at Otovo har fått 500–1000 nye kunder i uken i Spania. Det riktige er 50–100 nye kunder.