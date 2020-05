Avinor: Vil ta år før luftfarten er tilbake til det normale

Avinor tror det vil ta tre til fire år før flytrafikken er tilbake på et normalt nivå. Selskapet har allerede permittert flere hundre ansatte – og om noen måneder vil trolig enda flere stå uten jobb.

«TOMT» I LUFTEN: Administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring foran kontrolltårnet på Oslo loufthavn. Her har flygelederne langt færre fly å holde styr på enn før. Vis mer Fredrik Solstad, E24

Amalie Frøystad Nærø

Fredrik Solstad (foto)

Publisert: Publisert: 23. mai 2020 07:59

– Det er en fare for at luftfarten vil se helt annerledes ut, sier Anders Kirsebom.

Han er administrerende direktør i Avinor Flysikring, et heleid datterselskap i Avinor-konsernet.

Kirsebom har blant annet ansvar for flygeledertjenesten, all trafikk i det norske luftrommet, og inn- og utflyginger fra norske flyplasser. Nå består dagene imidlertid i større grad av krisemøter og dystre fremtidsutsikter.

– Når vi summerer opp 2020 regner vi med at det er en nedgang på 50 prosent i antall flypassasjerer, sier han.

Det er få reisende i avgangshallen da E24 møter Kirsebom på Oslo lufthavn. Bare tre fly skal ankomme fra utlandet i løpet av en hel ettermiddag. Utenfor terminalen står flyene fra SAS og Norwegian parkert.

– Det er sjelden mer enn åtte til ti fly i luften samtidig nå. Det er ikke sånn det skal være, sier Kirsebom.







Bildet viser flytrafikken over Europa 18.april i fjor. Neste bilde viser flytrafikken et år senere. 1 av 2 Eurocontrol

«Tomt» i luften

Færre fly i luften betyr også mindre jobb på bakken. I kontrolltårnet på Oslo lufthavn er antall flygeledere på jobb rundt halvert.

– Det er mye mindre å holde styr på i luftrommet. Nå ligger vi på rundt 200 flybevegelser om dagen, mot over 800 i en normal situasjon, sier sjefflygeleder Remi Willassen på Gardermoen.

I april falt flytrafikken i Europa over 90 prosent, viser tall fra Eurocontrol.

– Det er helt uvirkelig. For to måneder siden kunne ingen forutse at det ville bli slik, sier sjefflygelederen.

DEN NYE NORMALEN: Denne ettermiddagen i mai ankommer bare tre fly Oslo fra utlandet. Vis mer Fredrik Solstad, E24

Frykter krise til 2024

Til tross for at nedgangen er dramatisk også i Norge, er fallet mindre enn i en rekke andre europeiske land.

– I Norge ligger nedgangen nå på rundt 64 prosent. Vi har fremdeles noe innenlandstrafikk, blant annet fordi staten kjøper en del tjenester fra de tre norske flyselskapene, sier Anders Kirsebom.

Men med en kraftig reduksjon i innenlandstrafikk og et tilnærmet totalt fravær av utenlandstrafikk, er også luftfarten her hjemme hardt rammet av krisen.

– Vi regner med at flytrafikken blir noe bedre neste år, men vi er nok ikke tilbake til normalen igjen før i 2023 eller 2024, sier han.

Tre alvorlige scenarier

Avinor jobber nå ut ifra tre ulike scenarier for fremtiden.

– Alle har en betydelig alvorlighet i seg, og alle tar med seg krisen videre inn i 2022. «Worst case»-scenario er at det blir et økt smitteomfang igjen til høsten, og at krisen dermed varer lenger. Da vil ikke trafikken være normal igjen før i 2024.

I beste fall håper selskapet på en normalisering av innenlandstrafikken mot slutten av året, og at utenlandstrafikken begynner å ta seg opp igjen neste år.

Les også Pandemismell for Avinor – flere hundre varslet om permitteringer

– Vi håper på det, men vi frykter nok at det tar lengre tid enn det. Vi planlegger etter et scenario som er midt på treet. Vi vet jo at det ikke kommer til å bli helt som man planlegger uansett, sier han.

Mye av luftfartens fremtid avhenger av når folk igjen klarer å stole på at det et trygt å reise, tror Kirsebom.

– I tillegg har mange en dårligere økonomi. Men jeg er helt sikker på at veldig mange fortsatt kommer til å ønske å reise til Frankrike og Gran Canaria på ferie, eller på helgetur til Praha med venninner, sier Avinor-toppen.

Han legger til at han selv er optimist og fortsatt ikke har avbestilt sin tur til Gran Canaria i slutten av august.

SJELDENT MØTE: Anders Kirsebom (t.v.) i Avinor Flysikring og kollega Ole Petter Storstad hilser med albuen og overholder smittevernreglene når de møtes etter uker på hjemmekontor. Vis mer Fredrik Solstad, E24

Varsler flere permitteringer

I første kvartal endte Avinor med et underskudd på 476 millioner etter skatt, mot 48 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet hadde budsjettert med 12 milliarder kroner i inntekter i år. I kvartalsrapporten som ble lagt frem tidligere i mai anslår imidlertid selskapet at mellom syv og åtte milliarder vil forsvinne, og en rekke investeringsprosjekter er satt på vent.

Samtidig er 550 ansatte varslet om permitteringer.

– Det er godt mulig at det blir flere etter hvert, sier Kirsebom.

– Frykter du oppsigelser?

– Ja, det er vi redde for. Hvis dette trekker ut, så må vi se på bemanningen på alle enhetene våre. Det gjelder i både morselskapet og i datterselskapene.

PARKERT: Nå tar det lang tid mellom hver gang man hører fly som lander eller tar av fra Oslo lufthavn. Vis mer Fredrik Solstad, E24

– Tøff belastning

Avinor Flysikring har rundt 1000 ansatte. Blant dem er flygeledere, ingeniører og administrasjon. Så langt er rundt 20 prosent av disse permittert i en brøk fra ti til hundre prosent.

På Oslo lufthavn har 14 av 46 flygeledere fått permitteringsvarsel. Sjefflygeleder Remi Willassen er forberedt på at tallet vil øke.

– Hvis trafikken mot formodning ikke skulle ta seg opp og trafikken i slutten av august er slik den er nå, så vil vi komme i en situasjon der rundt halvparten av flygelederne på Gardermoen vil være permitterte, sier Willassen.

Han forteller at de ansatte er preget.

– De er innforstått med situasjonen, og har forståelse for at man må ta den type grep. Likevel er det selvfølgelig en tøff belastning, sier han.