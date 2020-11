Kolonial.no tapte søksmål mot Coop. Må ut med en halv million i sakskostnader.

Da Kolonial.no flyttet inn i Coops gamle lokaler, måtte gulvet repareres kort tid etter. Konkurrentene ble aldri enige om hvem som skulle betale. Nå har retten konkludert.

Karl Munthe-Kaas, gründer og eier i Kolonial.no. Vis mer byoutline Krister Sørbø / E24

Publisert: Publisert: 12. november 2020 13:41

I 2016 flyttet Kolonial.no inn i Coops gamle lokaler i Lørenskog. Etter refs fra Mattilsynet i januar 2017, måtte gulvet repareres. Tilsynet mente bygget ikke fylte bygningstekniske krav.

Kolonial.no tok regningen, og Coop nektet ansvar for reparasjonene. Da bestemte Kolonial.no seg for å saksøke dagligvarekjempen med krav om 22 millioner kroner. Det førte ikke frem.

Vurderer anke

Det er Coops datterselskap Norsk Butikkdrift som leier ut bygget, og som dermed er saksøkt. De ble frifunnet i Nedre Romerike tingrett.

Kolonial.no dømmes til å betale selskapet 479.000 kroner i sakskostnader.

Coop mente saken var foreldet. Det synet støttet retten.

– Vi vurderer nå videre om vi skal anke, sier Karl Munthe-Kaas.

Han er administrerende direktør i Kolonial.no.

Lokalene ble overtatt i mai 2016. Søksmålet ble levert først i 2020.

Coop og Kolonial.no var uenige i om fristen skulle løpe fra overtagelse eller fra da Mattilsynet kom med sitt pålegg.

Coop: – Vi etterlever avtaler vi inngår

Harald Kristiansen er kommunikasjonssjef i Coop. Han kommenterer dommen slik:

– Coop er opptatt av å etterleve både lover og avtaler som vi inngår. Derfor har vi hele tiden ment at det ikke har vært grunnlag for Kolonial.nos krav i denne saken. Vi konstaterer at retten deler vår oppfatning fullt ut i denne saken.

Norsk Butikkdrift er selskapet som drifter de nær 450 tidligere ICA-butikkene som Coop kjøpte i 2015.

Advokat Tage Brigt A. Skoghøy i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerte Coop.

– Utleiers ansvar

Mattilsynets hygienekrav sier at lokalene skal ha «lett vaskbare flater».

– Betonggulvet vårt hadde for mange sprekker. De fleste slike gulv har sprekker, men her var det for mange til at det ble regnet som lett vaskbart, sa Munthe-Kaas før rettens behandling.

Manglene kostet Kolonial.no 12 millioner å utbedre. I tillegg gikk arbeidet på bekostning av produktivitet, og dermed tapt omsetning. Kravet var på totalt 22 millioner kroner.

– Det er åpenbart at dette er utleiers ansvar, sa Munthe-Kaas.

Kolonial.no hyret advokat Erlend W. Holstrøm i Advokatfirmaet Schjødt.