Europris med nytt sterkt kvartal: Coronakrisen gir omsetningsvekst på over 400 millioner

Til sammen har Europris 265 butikker i Norge, hvor av 29 er franchisedrevne varehus. Vis mer byoutline Europris

Publisert: Oppdatert: 30. oktober 2020 07:48 , Publisert: 30. oktober 2020 07:02

Lavpriskjeden fortsetter i likhet med dagligvarebransjen å vise til sterk salgsvekst med corona-vind i ryggen.

Lavpriskjempen omsatte for 1,89 milliarder i tredje kvartal, opp 28,5 prosent og 420 millioner fra samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt havnet på 191 millioner, en oppgang på 115 prosent fra 88 millioner fra tredje kvartal 2019.

– For året har vi i betydelig grad utkonkurrert markedet og sementert vår posisjon som Norges ledende lavpriskjede. Dette er resultatet av solid varehåndtering i alle deler av verdikjeden, sier Europris-topp Espen Eldal i rapporten.

Samtidig skriver selskapet videre at man nyter godt av et endret atferdsmønster hos kundene som et resultat av myndighetenes restriksjoner det siste året.

Gikk tom for varer

Gjennom krisen har lavpriskjeden endret salget til fordel for dagligvarer.

Europris skriver at selv om marginene er langt lavere på dagligvarer, sammenlignet med hagemøbler, har man klart å holde bruttomarginene stabilt på over 42 prosent.

I likhet med aktører som XXL, gikk også Europris tom for en rekke sesongvarer som det er vanskelig å bestille inn nye av på kort varsel, og måtte kompensere i andre kategorier.

Åpner flere sentrumsbutikker

Europris åpnet en ny butikk i tredje kvartal, men har fått tommel opp fra styret til å åpne åtte ny varehus i 2020 og tiden fremover.

Det inkluderer to nye konseptbutikker lokalisert i bysentrum - én i Bergen og én til i Oslo som allerede har en slik butikk. Europris som vanligvis er lokalisert utenfor bysentrum prøver seg nå med mindre butikker for å kapre nye og yngre kunder, og har uttalt at den første som er plassert på Gunerius-senteret i Oslo, har levert til forventingene.

Varehuskjeden synes det er vanskelig å gi noen form for guiding for det neste kvartalet, da det ser ut som smitten igjen sprer seg, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke markedet, men skal vi se til historien, vil ikke økte restriksjoner være negativt for Europris.

Selskapet har også så smått begynt med netthandel, og solgte for 16,9 millioner kroner, som representerer 0,9 prosent av den totale omsetningen, hvor majoriteten av varene var såkalte «click and collect», hvor varene hentes i varehuset.

Traff blink på flere kategorier

Europris er en av kjedene som har tjent ekstra godt på pandemien, da kjeden selger både dagligvarer og er store på produkter til hus og hjem - kategorien i varehandelen som har gjort det best under coronakrisen.

I første kvartal ble Europris i likhet med dagligvaren utsatt for hamstring, og selv om hamstringen sluttet etter kort tid, var også andre kvartal langt over fjorårets resultater. Omsetningsveksten var på over 36 prosent til 2,21 milliarder.

Til tross for pandemien har Europris vært en av vinneraksjene på Oslo Børs, og er opp 42,96 prosent så langt i år. I samme periode er hovedindeksen ned 13,03 prosent.

Analytikernes anslo for lav vekst

På forhånd ventet analytikerne en omsetning på 1,73 milliarder kroner, ifølge estimatene Bloomberg har hentet inn fra meglerhusene.

Analytikerne så videre for seg et driftsresultat på 335,2 millioner kroner, og et justert resultat etter skatt på 155,3 millioner.