SAS kutter i kapasiteten på grunn av lavere etterspørsel

Flyselskapet har tilpasset tilbudet av flyreiser kontinuerlig siden mars, og merker nå effekten av nye reiserestriksjoner. I Norge øker samtidig SAS antallet avganger på de største rutene.

Publisert: Publisert: 25. oktober 2020 22:30

SAS kutter nå i kapasiteten etter flere reiserestriksjoner, skrev danske Jyllands-Posten på fredag.

Bakgrunnen er økningen i smitte av corona i Europa.

Pressekontakt Camilla Runberg i SAS bekrefter søndag overfor E24 at flyselskapet gjør nye tilpasninger, men sier samtidig at det har blitt jobbet med å tilpasse tilbudet etter etterspørsel kontinuerlig siden mars.

– Akkurat nå øker smitten i Europa og det er mye forandringer i reiserestriksjoner. Når restriksjonene strammes inn igjen, ser vi at det kan føre til at reisende er mer forsiktige med å booke reiser, og generelt så booker man reisen senere og nærmere innpå reisedagen, sier Runberg til E24.

Tilpasningene påvirkes av etterspørsel etter både private reiser, businessreiser og transport gjennom datterselskapet SAS Cargo, tilføyer hun.

I Norge flyr SAS fortsatt til alle sine 15 innenriksdestinasjoner, og har i tillegg økt antallet avganger opp til ti på de største rutene fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim.

SAS har for tiden ca. 380 daglige avganger til 75 destinasjoner, ifølge Runberg. Det er samme antall avganger som selskapet rapporterte om for en snau måned siden.

– Siden mars, når nesten all vår trafikk stoppet, har vi sakte begynt å bygge opp vårt nettverk igjen. Nå har vi oppimot 380 daglige avganger fra 75 destinasjoner og jeg er glad for at vi nå har gjenopptatt vår tilstedeværelse i fastlands-Kina etter ni måneders opphold, sa SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar da flyselskapets trafikktall for september ble offentliggjort.

I september fraktet SAS 614.000 passasjerer, 100.000 færre passasjerer enn i måneden før og 79,1 prosent færre enn samme måned i fjor.

