Fikk økonomisk kontroll over moren: «Fra mitt ståsted som lege er det hele en katastrofe»

I løpet av det siste året av livet skrev kvinnen under på en fremtidsfullmakt og flere andre avtaler. Vis mer byoutline Montasje: E24

Kvinnen på bildet var i 80-årene da hun døde i 2018. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt og flere andre fullmakter, fikk sønnen sosial og økonomisk kontroll over henne.

To år etter at kvinnen gikk bort, sitter to av hennes andre barn i det gamle huset hvor hun bodde. De forteller om en mor som var opptatt av at barna skulle ha det bra og brukte tid på sanitetsarbeid.

I løpet av det siste året av livet skrev hun under på et testament, en fremtidsfullmakt og flere andre avtaler, som førte til hun ble isolert fra slekt.

E24 har vært i kontakt med sønnen, og fremlagt innholdet i denne saken. Han har ikke besvart E24s spørsmål. Til retten har han forklart at han hadde et nært forhold til moren, og at kontakten bar preg av omsorg, ikke manipulering.

Ingen vet hvor mange fremtidsfullmakter som finnes I Norge. Det eksisterer ikke noe register over opprettede fullmakter.

E24 har de siste åtte månedene gransket ordningen, som det ikke føres offentlig kontroll med.

Les hele historien om kvinnen i 80-årene og E24s kartlegging her.