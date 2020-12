Ordføreren i Nittedal kommune tiltalt for grov korrupsjon

Økokrim har lenge etterforsket Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsens (Ap) rolle i en stor byggesak. Nå er hun og en næringsdrivende i kommune tiltalt for grov korrupsjon.

TILTALT: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen. Vis mer byoutline Paul Kleiven/NTB

Sakene mot tre personer som var siktet i saken, er henlagt.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

– ØKOKRIM mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i pressemeldingen.

ADVOKAT: Hilde Thorkildsens advokat Geir Lippestad. Vis mer byoutline MATTIS SANDBLAD

Geir Lippestad er advokat for Thorkildsen. Han sier til NTB at hun er overrasket over tiltalen.

– Hun er veldig tydelig på at hun ikke har gjort noe galt, og hun har samarbeidet med politiet hele tiden, sier Lippestad.

Det var i juni det ble kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen. Alle stilte seg uforstående til siktelsene.

– Det er som forventet for vår del, sier Odd Ivar Grøn, forsvarer for en av de tre som har fått saken henlagt.

– Min klient synes godt avgjørelsen kunne ha kommet tidligere, legger han til.

Kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor.

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet, skriver Økokrim.

– Sjokk

Arbeiderpartiet lokalt har fulgt prosessen tett.

– Vi må få summet oss etter dette sjokket som kom i dag. Og vi tenker på hvordan vi kan støtte Hilde i den rettsprosessen hun skal inn i, slik at denne saken blir avklart en gang for alle, sier gruppeleder i kommunestyret Hanne Børresen til VG.

Det lokale partilaget har hatt møter i dag for å informere styret og folkevalgte. Thorkildsen gikk ut i sykemelding på starten av året. Hun er fortsatt sykmeldt fra ordfører-jobben.

- Vi hadde sett fram til å få henne tilbake som ordfører i Nittedal, men nå kan ting bli annerledes. Det vil ihvertfall ta mye lengre tid, sier Børresen.

– Vi synes etterforskningen har tatt veldig lang tid. Slik vi kjenner Hilde har vi hele tiden tenkt at det ikke er noe hold i denne saken og vi er veldig overrasket over tiltalen fra Økokrim i dag, sier Børresen.

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som er sentral i Økokrims etterforskning.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at kommunen allerede i 2009 fikk forslag om å bygge ut det aktuelle området. I området er både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra Fylkesmannen.

Både Thorkildsen og tidligere ordførere fra flere partier har vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, har Lippestad uttalt til VG om Thorkildsens rolle i saksbehandlingen.

Har har tidligere sagt at klienten stiller seg uforstående til anklagene og at hun forventer at saken blir henlagt.

Publisert: Publisert: 16. desember 2020 10:05 Oppdatert: 16. desember 2020 10:39