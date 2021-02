Fredrik Solstad I april 2020 skulle Nicoline Lysholm (29) begynne i ny jobb i et kommunikasjonsbyrå. Allerede før hun startet ble hun permittert på ubestemt tid. Selv om hun aldri har likt å bake, startet Lysholm bollesalg fra leiligheten på Skillebekk. Det ble starten på foretaket Skillings. I underkant av et år senere har 29-åringen startet byrået Noe sammen med Agnes Hagen Frogner (26). Fra boller til byrå

Sofie Amalie Fraser

Fredrik Solstad (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg hadde ikke sett for meg dette for et år siden, sier Nicoline Lysholm (29) mens hun ler.

1. april i fjor skulle Lysholm starte i ny jobb, men så kom beskjeden om at hun var permittert.

Hun sitter utenfor kafeen Mocca på Frogner. På disken bak henne står bollene hennes på et fat, men bolleeventyret startet på kjøkkenet hjemme på Skillebekk.

Nicoline Lysholm har stått opp tidlig mange dager for å sette deiger. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Lyset i ovnen har gått fordi jeg har bakt så mange boller, sier Lysholm mens hun titter inn i ovnen.

Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, men skjønte raskt at hun ville jobbe med noe mer kreativt enn det mange av de hun studerte med. Derfor startet hun som strategisk rådgiver i byrået Creuna etter endt studietid, og skulle nå begynne i kommunikasjonsbyrået We Are Live.

– Det var veldig kjedelig å bli permittert på ubestemt tid. Jeg tenkte at jeg kom til å bli gæren om jeg måtte sitte å vente. Men akkurat nå så tenker jeg jo at det kanskje var en mening med det og.

Nicoline Lysholm har aldri vært spesielt glad i å bake, men brukte den ekstra tiden hjemme til å bake brød.

– Jeg bakte brød til broren min, og gikk for å levere det så det ble en liten utflukt. Så bestemte jeg meg for å gjøre det samme med boller en dag, og så kom ideen om skillingsboller på Skillebekk.

På Instagram har skillingsoslo nå over 5.000 følgere, og i beskrivelsen står det «reklamedame som hadde både tid og mel til overs». Lysholm har ingen nøyaktig oversikt over hvor mange boller hun har solgt totalt, men sier det har blitt flere tusen.

– Det varierer hvor mange skillings som bakes i uken. Jeg merket at januar var en måned der folk skulle holde seg i skinnet. Heldigvis er vi tilbake til mer normale tider nå. Jeg vil anslå rundt 300-500 boller uken.

Fra hun startet den rosa instagram-profilen i begynnelsen av pandemien har hun stått opp klokken fire, levert boller fra balkongen sin og nå bakes bollene av en profesjonell baker på bakeriet Nærbakst.

forrige





fullskjerm neste Baker Finn Westbryn baker skillingsbollene hos bakeriet Nærbakst. 1 av 2 byoutline Nærbakst

Økning i antall nyregistrerte AS

Nicoline Lysholm er langt fra den eneste som har startet for seg selv under corona.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser utvikling i antall nyregistrerte AS og enkeltpersonforetak i perioden mars til og med desember fra år til år:

Tall fra de strenge coronarestriksjonenene ble innført i mars til slutten av året viser en økning i antall nyregistrerte aksjeselskap, fra rundt 24.000 i perioden mars til desember 2019 til rundt 27.000 i tilsvarende periode i 2020.

De næringene der det har vært flest nyregistrerte AS er:

Omsetning og drift av faste eiendom: 3604 nyregistreringer.

Oppføring av bygninger: 1939 nyregistreringer.

Detaljhandel, unntatt motorvogner: 1336 nyregistreringer.

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet: 1293 nyregistreringer.

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi: 1097 nyregistreringer.

Antall nyregistrerte enkeltpersonforetak var i mars til desember 2019 rundt 34.000, mens det var 33 558 i samme periode i fjor.

De næringene der det har vært flest nyregistrerte enkeltpersonforetak er:

Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet: 2908 nyregistreringer.

Helsetjenester: 2573 nyregistreringer.

Undervisning: 2366 nyregistreringer.

Spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet: 2333 nyregistreringer.

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet: 2218 nyregistreringer.

I datamaterialet E24 har fått fra Brønnøysundregistrene på nyregistreringer er det 6821 AS der næringsgrupperingen har status som «uoppgitt», og 20 enkeltpersonforetak.

På 778 enkeltpersonforetak er det i datamaterialet E24 har fått ikke registrert næringsgruppe, det samme gjelder 454 aksjeselskap.

Årsaker til at en virksomhet ikke har registrert næringskode Det kan hva ulike faktorer som ligger til grunn for at en virksomhet ikke har registrert næringskode, her er noen av forklaringene: Nyregistrerte virksomheter har ikke fått tildelt næringskode fordi dette registreres i to ulike saker, og Brønnøysundregistrene har ganske lang saksbehandlingstid på næringskoder.

Saksbehandlere ved Enhetsregisteret må sjekke ut mulige overtagelser og mer konkrete aktivitetsbeskrivelse, noe som kan føre til lengre saksbehandling av næringskoder.

Alle nye virksomheter som driver med investering/holding får næringskode 00.000 Uoppgitt. Dette er en gyldig næringskode, og den beholder virksomheten til SSB har oversikt over investeringene/aktiviteten. Kilde: Brønnøysundregistrene Vis mer vg-expand-down

Lysholm bakte i en uke for å finne riktig oppskrift til skillingsbollene. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Tantens oppskrift

For å finne den perfekte bolleoppskriften brukte Nicoline Lysholm en uke for å teste forskjellige oppskrifter.

– Jeg testet også tanten min sin oppskrift, og endte opp med en enda mer usunn variant av hennes. Det er mye smør, sukker og helmelk, sier hun mens hun smiler.

Ifølge Lysholm er det kombinasjonen av mye smør og sukker, og at bollene er luftige som er hemmelighetene bak en god bolle.

Hun brukte derfor aldri eltemaskin, men gjorde jobben for hånd, selv om det ble satt åtte deiger på en dag.

For å holde avstand har bollene noen ganger blitt heist ned fra balkongen i en kurv til kundene på gaten.

– Jeg hadde aldri sett for meg at Skillings skulle ta av som det gjorde. Det var ingen plan med Skillings.

– Hvorfor tror du folk hadde så lyst på kanelbollene?

– Jeg tror folk hadde og har et ønske om å støtte lokale. Jeg håper også folk synes det er en kul merkevare, at det er mer enn en bolle.

– Da jeg startet ble jeg utsolgt for boller hver eneste bakedag. Jeg postet på Instagram i forkant av bakedager, og kunne bli utsolgt på fem minutter.

Selv om det er fastelavn på søndag er det kanelboller som er i fokus for Lysholm, som sier hun holder seg til det.

I stua hjemme henger et maleri som viser en bil foran kafeen Java på St. Hanshaugen der skillingsbollene også selges. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Boller ble til byrå

For Nicoline Lysholm begynte også Skillings som et eksperiment på å bygge en merkevare.

– Skillings var et sted der jeg kunne gjøre alt jeg synes er gøy. Samme uken jeg startet å bake, lagde jeg en profil, og en designmanual med logo, farger og fonter.

– Men du skal selge ganske mange boller før du kan leve av det, forteller hun.

I fjor sommer og høst fikk Lysholm spørsmål fra andre om hun kunne hjelpe dem med deres bedrift.

– Flere hadde sett Skillings og synes det var en morsom greie. Alt fra klesmerker til Aker Brygge og Privatmegleren har tatt kontakt og ville ha hjelp. Det har vært mye forskjellig, også oppstartsbedrifter.

Det fikk Lysholm på tanken av å starte eget byrå for å drive med blant annet merkevarebygging på fulltid.

– Jeg er ingen designer, så jeg skjønte at dersom jeg skulle ta dette et steg videre så måtte jeg ha med meg noen som kunne det. Derfor tok jeg kontakt med Agnes Hagen Frogner som jeg hadde jobbet med tidligere.

De to startet kommunikasjonsbyrået Noe i januar i år.

– Har det vært skummelt å starte noe nytt under corona?

– Vi hadde åpenbart veldig tro på at det å være litt mindre funker bra, likevel er jeg overrasket over hvor mange som har valgt vårt byrå allerede nå. Det har gått over all forventning. Per nå har vi i hvert fall 15 oppdrag.

Agnes Hagen Frogner (26) og Nicoline Lysholm (29) ble kjent med hverandre da de jobbet i et annet byrå, nå har de startet for seg selv. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Sa opp jobben

Agnes Hagen Frogner (26) sa opp fast jobb for å starte byrået, og forteller at de allerede da de jobbet sammen drømte om å starte deres eget byrå.

– Det er mange ganger man snakker om noe sånt, men det er få ganger det blir til noe ekte. Men til syvende og sist handler det om magefølelsen, og den var god. Så, hvorfor ikke?

Selv om økonomien under coronapandemien har vært usikker for mange, var ikke Hagen Frogner redd for å starte eget, men innrømmer at det også er litt skummelt.

Frogner tror at det store spranget innen digitalisering under pandemien har gjort at kreatører og markedsførere må jobbe mer med personlig merkevarebygging.

– Siden verden er blitt tvunget til å bli mer digitalisert under pandemien må man være mer kreativ i budskapene sine i sosiale medier og ha en enda tettere kontakt med målgruppen sin i hverdagen, sier hun.

Hagen Frogner og Lysholm er en kohort under pandemien, og det nyoppstartede byrået har allerede 15 oppdrag. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Oppfordrer permitterte til å dyrke interessene sine

Nicoline Lysholm forteller at hun gjennom sommeren bestemte for å satse på egenhånd:

– Hadde jeg vært i en fast jobb så hadde nok ikke dette vært tidspunktet for å gå ut av den og starte noe selv, men jeg følte det kjentes veldig naturlig. Jeg har aldri tenkt «nå starter jeg et byrå», det var heller at jeg takket ja til prosjekter, og etter hvert var det for dumt å gå tilbake til byrå.

Hun oppfordrer permitterte til å bruke tiden hjemme på å dyrke interesser:

– Jeg føler ikke at jeg er den personen som skal gi råd til andre permitterte eller oppfordre til å starte noe selv, fordi jeg følte egentlig aldri at jeg tok det steget – ting bare skjedde. For meg fungerte det absolutt å holde seg i gang og finne på noe, men det trenger virkelig ikke være å selge boller eller starte et kommunikasjonsbyrå.

Publisert: Publisert: 14. februar 2021 10:44 Oppdatert: 14. februar 2021 12:15