Gasseksplosjon på Aker Solutions-verft på Stord

Selskapet jobber med å få oversikt over situasjonen. Fem personer er lettere skadet, og blir sjekket av helsepersonell.

Aker Solutions verft, tidligere Kværner Stord. Bildet er tatt i 2019. Vis mer byoutline Eirik Brekke

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Odd Naustdal, kommunikasjonsarbeider i Aker Solutions bekrefter til E24 at det har vært en eksplosjon ved Aker Solutions-verftet (tidligere Kværner Stord) på Stord i Vestland.

– Jeg har ikke så veldig mye jeg kan si foreløpig, men bekrefter at det har vært en eksplosjon. Gass ble antent i en kulvert på verftsområdet. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, forklarer Naustdal.

Meldingen om eksplosjonen kom 11:47, og fem personer som var i nærheten av eksplosjonen er sendt til bedriftshelsetjenesten for å utrede skadeomfanget.

– De er sendt til bedriftshelsetjenesten, så foreløpig er det lettere skader, forklarer han.

Ingen personer skal altså være alvorlig skadet i hendelsen.

Politi og brannvesen på stedet

Operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser klokken 14.10 at politi og brannvesen er på stedet.

– Vi er tidlig i etterforskningsfasen, og det er for tidlig å si noe mer enn det vi har gått ut med på Twitter, sier Ims.

Politiet fikk klokken 12.29 melding om gasseksplosjonen. Ifølge nettstedet Stord24 er én av de fem personene med lettere skader sendt videre til legevakten for sjekk.

Flere prosjekt på verftet

Han opplyser videre at de jobber med flere prosjekt på verftet, blant annet en tilleggsmodul til Johan Sverdrup, en oppgraderingsmodul til Njård og prosjekter til Johan Castberg.

Naustdal forteller at de ikke har et eksakt tall på hvor mange som befant seg på verftet, men at det er 1.700 faste ansatte, flere på hjemmekontor og noen innleide.

Hendelsen er også varslet til offentlige nødetater og arbeidstilsynet.

Sammenslåing og nybygg

Fusjonen mellom Aker Solutions og Kværner ble gjennomført i fjor, og i november begynte selskapene å fungere som ett. Verftet på Stord, ble dermed en del av Aker Solutions.

Verftet på Stord er en del av forretningssegmentet «Topsides Facilities». Kværner besluttet i 2018 å investere 370 millioner kroner i et nytt kai- og produksjonsområde på vestsiden av verftet på Stord.

Arbeidet med verftsutvidelsen startet i 2018 og var Norges største kaiprosjekt de siste årene. Det nye verftsområdet inkluderer 17.000 kvadratmeter nytt produksjonsareal, en 266 meter lang ny kaifront, en 2.000 kvadratmeter stor ny kaipir, dypvannsområde med dybde på 16 meter og 100 meter forlenget kranbane for den 1.050 tonns traverskranen «Storen».

Publisert: Publisert: 29. januar 2021 13:45 Oppdatert: 29. januar 2021 14:22