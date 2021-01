Gasseksplosjon på Aker Solutions-verft på Stord

Selskapet jobber med å få oversikt over situasjonen. Fem personer blir sjekket av helsepersonell, men ingen er alvorlig skadet.

EKSPLOSJON: Bilde av verftet på Stord før hendelsen. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

Saken oppdateres ...

Odd Naustdal, kommunikasjonsarbeider i Aker Solutions bekrefter til E24 at det har vært en eksplosjon ved Aker Solutions-verftet på Stord.

– Jeg har ikke så veldig mye jeg kan si foreløpig, men bekrefter at det har vært en eksplosjon. Gass ble antent i en kullvert på verftsområdet. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, forklarer Naustdal.

Meldingen om eksplosjonen kom 11:47, og fem personer som var i nærheten av eksplosjonen er sendt til bedriftshelsetjenesten for å utrede skadeomfanget.

Han opplyser videre at de jobber med flere prosjekt på verftet, blant annet en tilleggsmodul til Johan Sverdrup, en oppgraderingsmodul til Njård og prosjekter til Johan Castberg.

Naustdal forteller at de ikke har et eksakt tall på hvor mange som befant seg på verftet, men at det er 1.700 faste ansatte, flere på hjemmekontor og noen innleide.

Hendelsen er også varslet til offentlige nødetater og arbeidstilsynet.

