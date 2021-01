320 bedrifter fikk koronastøtte mandag: – Dette redder i det minste leieforholdet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av koronaviruset kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Ordningen kom på plass etter den første nedstengningen i mars, og ble da forvaltet av Skatteetaten. Denne ordningen ble avviklet i august.

I november varslet regjeringen at ordningen ville gjeninnføres for perioden fra 1. september 2020, men at forvaltningen skulle flyttes til Brønnøysundregistrene.

For å få støtte må bedrifter ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent eller mer. Søknaden må være forhåndsgodkjent av revisor og regnskapsfører.

Inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember, dekkes.