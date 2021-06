Stavanger-selskap kjøpes opp - kommer inn i Nysnø-familien

I januar 2019 la Equinor og Nysnø til sammen 120 millioner kroner på bordet for å få en bit av selskapet Esmart. Nå kjøper Esmart seg inn i Stavanger-selskapet Verico - som da blir en del av den utvidede Nysnø-familien.

Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø. Vis mer byoutline Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Halden-selskapet Esmart Systems, en ledende leverandør av programvare for inspeksjon av kraftnettet basert på kunstig intelligens, går sammen med Verico i Stavanger, et selskap som leverer tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM) til energibransjen.

Vil bli verdensledende

– Verico har over 20 års erfaring med å bistå kunder spesielt innen kraftbransjen med å etablere og vedlikeholde digital anleggsinformasjon av høy kvalitet gjennom blant annet utstrakt bruk av visuell teknologi. De har meget god dybdeforståelse i kundenes ønsker og behov spesielt på teknisk- og operativt nivå. Ved å forene kompetanseområdene styrker vi den internasjonale vekstplattformen ytterligere.

– Dette er et viktig skritt mot vårt mål om å bli verdensledende i markedet for inspeksjon av infrastruktur, sier Knut H. Johansen, administrerende direktør i Esmart Systems, i en pressemelding.

Videre står det: «Siden oppstarten i 1999 har Verico gjennomført store prosjekter for systemoperatører som Statnett SF i Norge og TenneT BV i Nederland, samt flere regionale produksjons- og distribusjonsselskaper både i Norge og internasjonalt. Verico hovedkontor i Ipark på Ullandhaug.

Bruk av droner

Esmart Systems utvikler og leverer neste generasjons programvareløsninger til ledende kraftleverandører i Europa og USA ved for eksempel å kombinere bruk av droner med kunstig intelligens for kraftlinjeinspeksjoner, nettvedlikeholdsplanlegging og for å effektivisere energibruken.

– Våre virksomheter har en høy grad av komplementære tjenester, kunder og kompetanse, noe som gjør at vi vil kunne tilby it-løsninger og tjenester basert på kunstig intelligens i industriell skala, sier Knut H. Johansen i pressemeldingen.

Omsetning: 111 millioner

Verico vil utfylle Esmarts eksisterende tilbud med feltløsninger for datainnsamling, nettbasert programvare for visualisering og programmeringsgrensesnitt (APIer) for integrering med bransjens eksisterende systemer, i tillegg til at selskapet tilfører detaljert domenekunnskap innen inspeksjoner.

– Det er en sterk strategisk begrunnelse for at Esmart og Verico forenes, inkludert muligheten til å tilby ende-til-ende-tjenester og dekke en større del av strømnettet. Selskapene passer også godt sammen rent kulturelt, og vi har allerede identifisert felles satsingsområder. Vi ser frem til å vokse videre sammen, sier Vidar Blomvik, administrerende direktør i Verico.

Kombinert hadde selskapet en omsetning på 111 millioner kroner i 2020. Selskapet har 108 ansatte ved sine kontorer i Norge (Halden, Sandefjord, Oslo og Stavanger), Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sri Lanka og USA.